Os filhos da Britney Spears perdoaram o avô e confessaram que sentem a sua falta

Os filhos da estrela pop manifestaram o desejo de restabelecer a relação com seu avô

Após a polêmica surgida pela guarda de Britney Spears, que por muitos anos foi exercida por seu pai James Parnell Spears, agora tudo indica que os filhos da estrela desejam retomar o relacionamento com seu avô, expressando o desejo de tê-lo presente em suas vidas.

ANÚNCIO

Aqui compartilhamos o que se sabe, pois lembremos que a 'Princesa do Pop' tem estado afastada de seus filhos, pois eles estão sob a custódia de seu ex-parceiro, o modelo e dançarino Kevin Federline.

O que acham os filhos de Britney Spears sobre o avô?

Sean Preston e Jayden James decidiram reconciliar-se com seu avô, Jamie Spears, e expressaram seu desejo de restabelecer o vínculo com ele, conforme informou Mark Vincent Kaplan, advogado de Kevin Federline, ao Page Six.

Esta notícia surge após anos de conflitos e tensões públicas entre Britney Spears e seu pai, que incluíram uma longa batalha legal sobre a tutela da cantora.

Os jovens, de 18 e 17 anos, expressaram que sentem falta do avô e querem superar os problemas anteriores para fortalecer os laços familiares.

"Os rapazes sentem falta do avô. Eles o perdoaram... estiveram conversando com Jamie", disse Kaplan.