Mostram avanço da segunda temporada de The Last of Us com mudanças interessantes

No último domingo, foi apresentado um anúncio das novidades da MAX e The Last of Us mostrou mudanças significativas

No último domingo, foi ao ar o final de ‘The House of the Dragon’, uma das séries mais aguardadas do ano para a plataforma MAX. Além de um final que dividiu os fãs, a empresa de entretenimento demonstrou seu poder e deu uma dica de que essa expansão do mundo de Game of Thrones não é sua única carta na manga, pois possui vários lançamentos atraentes para o resto do ano e ainda mais para 2025.

Um dos mais esperados para 2025 é a segunda temporada de “The Last of Us”, um dos videogames mais importantes da história que adaptará a segunda edição do jogo de vídeo para o próximo ano. Este anúncio foi reconfirmado com um pequeno teaser de alguns segundos que, embora tenha partido o coração dos jogadores que desfrutaram deste título (o que não será explicado para evitar spoilers), também confirmou algumas mudanças importantes em relação à série.

O jogo é incrível, mas com coisas a melhorar que parecem que a MAX realizará

Neste breve, mas intenso teaser da série de ficção baseada no mundo criado por Craig Mazin e Neil Druckmann, podemos ver Ellie dançando em Jackson, onde podemos observar a tatuagem de uma mariposa inspirada na organização "Os Vaga-lumes". Posteriormente, após essa cena, vemos a lendária atriz Catherine O’Hara perguntando a Joel o famoso diálogo: "Você a machucou? Então o que fez?". Enquanto Pedro Pascal responde: "Não. Eu a salvei".

Pode parecer um exagero, e embora recomendemos não procurar o contexto para evitar grandes spoilers, os fãs notaram uma mudança no diálogo, pois Joel faz essa confissão chorando para seu irmão. Na verdade, especula-se que a atriz O’Hara estará interpretando um personagem totalmente novo, pois no videogame não há nenhum com suas características.