Os melhores filmes de Ryan Reynolds em streaming

O ator está no auge de sua carreira

Poderíamos dizer que Ryan Reynolds é o ator do momento devido ao lançamento do novo filme “Deadpool”, mas se você quiser ver o ator em outros projetos, deixo uma lista com seus melhores filmes que você pode assistir em streaming.

ANÚNCIO

A Proposta (Disney - 2009)

Comédia romântica em que ele contracena com Sandra Bullock, interpretando um assistente forçado por sua chefe a se casar com ela para não perder seu visto de trabalho, o que os leva a conviver juntos e gradualmente se apaixonarem. Não sem antes passarem por aventuras divertidas.

Eu Queria Ter a Sua Vida (Max - 2011)

Ryan Reynolds estrela esta comédia ao lado de Jason Bateman, Leslie Mann e Olivia Wilde, interpretando um homem mulherengo que inveja a vida de seu amigo, que já se casou e tem uma família, ao mesmo tempo, em que ele sente falta de levar uma vida de solteiro como seu companheiro. Então, após urinar em uma fonte, eles trocam magicamente de corpos.

Life: Vida inteligente (Netflix - 2017)

Deixando de lado a comédia, o ator estrela este filme de suspense e ficção científica ao lado de Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson. A história trata da tripulação de seis membros da Estação Espacial Internacional, que recebe uma cápsula vinda de Marte contendo evidências de vida extraterrestre.

Este organismo cresce rapidamente e é chamado de Calvin, no entanto, após um teste ele fica inativo e é reanimado com cargas elétricas, ao reviver a criatura começa a atacar e assassinar os astronautas da estação espacial.

Pokémon: Detetive Pikachu (Max - 2019)

Ryan Reynolds dá voz ao detetive Pikachu, que ajuda o ex-treinador Pokémon a encontrar seu pai, um detetive que desaparece após sofrer um acidente de carro enquanto investigava um caso importante.

Esquadrão 6 (Netflix - 2019)

O ator interpreta um bilionário e filantropo que, após testemunhar horrores de um regime ditatorial em uma nação do Oriente Médio, finge sua morte e recruta cinco pessoas para ajudá-lo a exterminar criminosos e terroristas que os governos não conseguem tocar nas sombras.