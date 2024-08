Onde assistir os clássicos do Brasileirão neste fim de semana

Em meio a reta final dos Jogos Olímpicos de Paris, a Globo transmite, neste sábado (10), depois da novela ‘Renascer’, o jogo entre Corinthians e Bragantino, pela 22ª rodada do Brasileirão. Direto da Neo Química Arena, na Zona Leste de São Paulo, Gustavo Villani narra a partida transmitida para capital paulista e mais seis estados. As análises de Caio Ribeiro e Ricardinho.

ANÚNCIO

No mesmo horário, a rivalidade entre Vasco e Fluminense chega ao gramado do Nílton Santos. Com narração de Renata Silveira e comentários de Junior e Roger Flores, a partida será transmitida para o Rio de Janeiro e mais 17 estados, além do Distrito Federal e da cidade mineira de Juiz de Fora.

Ainda no sábado, em Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam no Mineirão. Rogério Correia narra a partida, com as análises de Henrique Fernandes e Fábio Junior para Minas Gerais.

Mudança na programação

Por conta da exibição da partida, excepcionalmente o ‘Jornal Nacional’ começará mais cedo, às 20h, assim como a novela ‘Renascer’, às 20h35.

Tem Central Olimpica

Após o Jogo, Tadeu Schmidt e Fernanda Garay comandam a ‘Central Olímpica’ e, na sequência, Serginho Groisman chega com as atrações do ‘Altas Horas’.

Outros jogos na TV

O Premiere transmite com exclusividade cinco jogos desta 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 16h, o Fortaleza recebe o Criciúma na Arena Castelão e os outros quatro jogos acontecem no domingo (11).

Pela manhã, às 11h, o Juventude encara o Botafogo em Caxias do Sul. Mais tarde, às 16h, mais três partidas: São Paulo contra o Atlético-GO no Morumbi, Flamengo e Palmeiras no Maracanã e Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova.

A dupla Sportv e Premiere transmite em dobradinha dois jogos desta rodada. No sábado, às 19h, o Cuiabá recebe o Grêmio, na Arena Pantanal. No domingo, a bola rola também às 19h, mas para o duelo entre Internacional e Athletico-PR, que se enfrentam no Estádio Beira-Rio. Nos dois jogos, o ‘Aquecimento Sportv’ traz as últimas informações das equipes envolvidas uma hora antes do início das partidas.