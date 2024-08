Estes são os melhores filmes da Marvel de acordo com os sites especializados

A revolução da Marvel no cinema transformou a indústria do entretenimento com seu inovador foco no universo cinematográfico compartilhado

Começando com "Homem de Ferro" em 2008, a Marvel Studios estabeleceu uma narrativa interconectada que abrangeu múltiplos filmes e personagens, culminando em eventos massivos como "Os Vingadores" e "Vingadores: Ultimato".

Esta estratégia não só impulsionou as bilheteiras a níveis sem precedentes, mas também redefiniu as expectativas do público sobre a continuidade e a profundidade das histórias. O sucesso da Marvel inspirou outros estúdios a tentar replicar sua fórmula, consolidando a importância do cinema de super-heróis na cultura popular global.

A seguir, conheça os filmes mais bem avaliados pela crítica.

Homem de Ferro (2008)

Sinopse: Este filme marca o início do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Segue a história de Tony Stark, um génio, milionário e filantropo que, após ser sequestrado por terroristas, constrói uma armadura avançada para escapar. Ao regressar a casa, decide usar sua tecnologia para lutar contra o mal sob a identidade de Homem de Ferro, iniciando sua transformação de fabricante de armas a super-herói.

Guardiões da Galáxia (2014)

Sinopse: Uma aventura espacial que segue um grupo de desajustados liderados pelo terráqueo Peter Quill, também conhecido como Star-Lord. Junto com Gamora, Drax, Rocket e Groot, eles formam uma aliança inesperada para deter o vilão Ronan, o Acusador. Com seu humor irreverente, personagens cativantes e uma trilha sonora nostálgica, o filme se tornou um sucesso inesperado e um ponto alto do UCM.

Pantera Negra (2018)

Sinopse: Segue T'Challa, que retorna à sua casa na nação africana de Wakanda para assumir o trono após a morte de seu pai. Como Pantera Negra, ele deve enfrentar desafios internos e externos, especialmente o de Erik Killmonger, um adversário com uma visão diferente para Wakanda. O filme é celebrado por sua representação cultural, sua narrativa poderosa e seu impacto social, tornando-se um fenômeno cultural.

Vingadores: Ultimato (2019)

Sinopse: O épico encerramento de uma era no UCM. Após os devastadores eventos de "Vingadores: Guerra Infinita", os heróis sobreviventes, liderados por Homem de Ferro, Capitão América e Thor, se reúnem para reverter os danos causados por Thanos. Com uma narrativa cheia de emoções, sacrifícios e redenção, o filme oferece um final satisfatório e emocionante a mais de uma década de histórias interconectadas.

Homem-aranha: Sem Volta para Casa (2021)

Sinopse: Peter Parker enfrenta as consequências de ter sua identidade como Homem-Aranha revelada ao mundo. Em busca de uma solução, ele procura o Doutor Estranho, desencadeando o caos no multiverso. Enfrentando vilões de outras realidades, Peter aprende valiosas lições sobre responsabilidade e sacrifício, redefinindo seu papel como herói em um evento cinematográfico que celebra a história do personagem.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre (2022)

Sinopse: Continuação da história de Wakanda após a morte de T'Challa. A nação africana enfrenta novos desafios internos e externos, incluindo a ameaça de Namor, o rei de uma civilização submarina. O filme explora temas de perda, legado e resistência, enquanto os personagens precisam se unir para proteger seu lar e honrar a memória de seu rei falecido.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023)

Sinopse: Apesar de ainda estar afetado pela perda de Gamora, Peter Quill precisa reunir sua equipe para defender o universo de uma nova ameaça ou, caso falhem, será o fim dos Guardiões.

Deadpool e Wolverine (2024)

Sinopse: Wolverine está se recuperando de seus ferimentos quando se depara com o tagarela, Deadpool, que viajou no tempo para curá-lo na esperança de se tornarem amigos e formarem uma equipe para derrotar um inimigo em comum.