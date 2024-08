Bifurcação na língua: Andressa Urach celebra nova conquista após cirurgia

Andressa Urach está voltando para sua rotina aos poucos, após fazer uma cirurgia de bifurcação da língua e passar uns dias em recuperação. Agora, a modelo celebrou o fato de poder escovar os dentes novamente e se alimentar sem restrições.

“Já estou conseguindo me alimentar melhor e escovar os dentes. Pode-se dizer que após o 6º dia é menos pior”, disse a influencer de conteúdo +18.

A recuperação da Miss Bumbum não está sendo das mais fáceis. Na semana passada, Andressa fez um procedimento de laser na língua para ajudar a amenizar a dor do pós-operatório: “Fui fazer laser na língua para ajudar na cicatrização e diminuir a dor”, comentou ela no stories do Instagram.

Segundo a famosa, “o laser penetra nos tecidos e é absorvido pelas células, isso promove o aumento da atividade celular e acelera os processos de reparo e regeneração”.

O procedimento também aumenta a atividade de células anti-inflamatórias. Isso resulta em uma diminuição do inchaço e da dor pós-operatória.

Motivo

Andressa Urach revelou aos fãs que realizou a cirurgia de bifurcação, que custou R$ 1.350, para bater recorde de vendas nas plataformas adultas, algo que realmente aconteceu, já que ela comemorou o fato de ter voltado para o TOP 1 do ranking da Privacy, versão brasileira do OnlyFans.

“Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidi apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances, e claro, trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores”, disse ela.

“Quero atingir um nível de venda nunca feito com o vídeo da gravação. A bifurcação da língua foi uma decisão para levar minhas performances a um novo patamar”.

‘É uma arte’

Andressa foi um dos assuntos recorrentes nas redes sociais, depois de realizar uma bifurcação na língua para aprimorar sua performance na produção de conteúdo adulto. A famosa aproveitou a visibilidade para revelar ter sido escolhida como capa da Playboy Noruega e que recebeu o título de Rainha do Conteúdo Adulto. Confira seu texto publicado nas redes sociais!

“É com imensa alegria e orgulho que compartilho com vocês que fui escolhida para ser a capa da Playboy Noruega, além de receber o título de Rainha do Conteúdo Adulto. Me inspirei na monarquia para o ensaio, trazendo um toque de realeza para as fotos. Criar conteúdo adulto é ir além de apenas gravar vídeos e fazer fotos, é uma arte. Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho e dedicação. Agradeço a todos pelo apoio e por estarem sempre ao meu lado nessa jornada incrível!”.