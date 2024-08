Bifurcação: verdade por trás do procedimento que fez Andressa Urach ficar com 'língua de cobra'

Andressa Urach foi um dos assuntos mais comentados da semana, após mostrar o resultado do procedimento de bifurcação na língua, que consiste em dividir o membro ao meio. A modelo e criadora de conteúdo adulto, de 36 anos, surpreendeu seus seguidores ao revelar imagens fortes de sua recuperação.

“Estou salivando muito, tenho duas línguas no pescoço, não consigo falar e está muito inchada a língua que quase não cabe dentro da boca. Dói bastante! Para engolir é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificador para me alimentar”, disse a influenciadora em seus stories do Instagram, ao mencionar a recuperação.

Atenção: as imagens a seguir podem ser fortes!

Segundo Andressa, o procedimento na língua foi impulsionado pelo desejo de melhor performance em seus conteúdos adultos. A famosa revelou se tratar de um desejo seu de muito tempo.

“Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidi apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances e, claro, trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores”, contou.

Verdade sobre a bifurcação na língua

A fim de entender o procedimento de bifurcação, o Zero Hora buscou especialistas para sanar algumas dúvidas. Conhecido como “língua de cobra”, a divisão do membro se trata apenas de motivos estéticos, sem indicações médicas para outros fins.

Marcelo Emir Requia Abreu, cirurgião de cabeça e pescoço do Serviço de Otorrinolaringologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), diz que o procedimento pode ser feito apenas por um cirurgião habilitado e sob anestesia.

“Muitos optam por realizar a cirurgia com artistas de modificação corporal, o que aumenta significativamente os riscos de complicações”, diz Bianca Abreu de Azevedo, dentista hospitalar e oncológica do Hospital São Lucas da PUCRS e do grupo Oncoclínicas de Porto Alegre.

Possíveis riscos da bifurcação de língua

Andressa Urach realiza bifurcação na língua e mostra resultado: "dói bastante" Imagem: reprodução Instagram (@andressaurachoficial)

De acordo com os especialistas procurados pelo Zero Hora, existem alguns possíveis riscos derivados do procedimento como hemorragias e sangramentos, infecções durante o operatório e o pós, mudanças na sensibilidade da língua e gustativas, complicações na fala e deglutição e até mesmo danos estéticos durante e depois da cicatrização.

Mesmo se tratando de um procedimento reversível, a reconstituição da língua pode não ser integral, além da função original do órgão, segundo a dentista.

“É essencial que seja considerado que, além dos riscos físicos, há também considerações psicológicas importantes em torno dessa mutilação na cavidade bucal”, alerta Bianca.

“Muitas pessoas se arrependem dessa decisão, especialmente se encontram dificuldades significativas na fala, alimentação ou se enfrentam estigmas sociais. O que pode levar a problemas de autoestima, ansiedade e outras complicações psicológicas. É uma decisão que precisa ser tomada com cuidado”, conclui.