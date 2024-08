Após polêmica de partir língua ao meio, Andressa Urach revela que abrirá igreja em 5 anos: ‘Vai ser para todos os pecadores’

Andressa Urach resolveu abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, nesta terça-feira (6), a fim de sanar algumas dúvidas de seus seguidores. Cercada por polêmicas recentes envolvendo o procedimento de bifurcação na língua, a modelo e influencer revelou seu desejo de abrir a própria igreja daqui a cinco anos.

ANÚNCIO

“Mas não vou tirar dinheiro de ninguém! Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja! O que recebo de Jesus quero dar de graça. Minha igreja vai ser para todos os pecadores e não para Santos”, escreveu a modelo.

Ao ser questionada sobre “ser salva” por Cristo no contexto cristão, a famosa afirmou ter certeza de seu destino final.

“Tenho certeza absoluta que se eu morrer hoje ou amanhã ou depois quem me busca é Jesus. Mesmo sendo pecadora! Porque a salvação não se perde. Os religiosos que aprisionam as pessoas colocando medo nelas. Mas a misericórdia de Deus não tem fim! Ele sonda nosso coração e intenções. O importante no juízo final é ter Jesus lá para te defender. E eu tenho!”, afirmou.

Verdade por trás do procedimento de Andressa Urach na língua

Andressa Urach realiza bifurcação na língua e mostra resultado: "dói bastante" Imagem: reprodução Instagram (@andressaurachoficial)

Após mostrar o resultado do procedimento de bifurcação na língua, consiste em dividir o membro ao meio, Andressa Urach chamou a atenção da mídia. A modelo e criadora de conteúdo adulto, de 36 anos, surpreendeu seus seguidores ao revelar imagens fortes de sua recuperação.

“Estou salivando muito, tenho duas línguas no pescoço, não consigo falar e está muito inchada a língua que quase não cabe dentro da boca. Dói bastante! Para engolir é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificador para me alimentar”, disse a influenciadora em seus stories do Instagram, ao mencionar a recuperação.

Segundo Andressa, o procedimento na língua foi impulsionado pelo desejo de melhor performance em seus conteúdos adultos. A famosa revelou se tratar de um desejo seu de muito tempo. Entenda a verdade por trás de seu procedimento: