‘Criar conteúdo adulto é uma arte’; diz Andressa Urach ao ser capa da Playboy Noruega

Andressa Urach tem sido um dos assuntos recorrentes nas redes sociais, depois de realizar uma bifurcação na língua para aprimorar sua performance na produção de conteúdo adulto. Nesta quinta-feira (1), a famosa aproveitou a visibilidade para revelar ter sido escolhida como capa da Playboy Noruega.

Além de sair na famosa revista adulta, Andressa também contou ter recebido o título de Rainha do Conteúdo Adulto. Confira seu texto publicado nas redes sociais:

“É com imensa alegria e orgulho que compartilho com vocês que fui escolhida para ser a capa da Playboy Noruega, além de receber o título de Rainha do Conteúdo Adulto. Me inspirei na monarquia para o ensaio, trazendo um toque de realeza para as fotos. Criar conteúdo adulto é ir além de apenas gravar vídeos e fazer fotos, é uma arte. Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho e dedicação. Agradeço a todos pelo apoio e por estarem sempre ao meu lado nessa jornada incrível!”

Bifurcação na língua

Andressa Urach chamou a atenção nas redes sociais depois de realizar um procedimento estético de bifurcação, partindo sua língua ao meio. Desde então, a famosa tem compartilhado a rotina de seus cuidados para a cicatrização, mostrando imagens do procedimento aos seguidores.

“Minha língua está esbranquiçada, bem dolorida e inchada. Estou salivando muito e não posso escovar os dentes, tomar bebidas quentes, comer pimenta, alimentos sólidos ou ácidos por 10 dias. Também não posso fumar durante o processo de cicatrização. O pós-operatório está sendo bastante doloroso”, contou.

A fim de aliviar a dor e acelerar o processo de recuperação, a modelo contou ter apostado em um novo procedimento:

“Fui fazer laser na língua para ajudar na cicatrização e diminuir a dor. O laser penetra nos tecidos e é absorvido pelas células, isso promove o aumento da atividade celular e acelera os processos de reparo e regeneração, aumentando a atividade de células anti-inflamatórias. Isso resulta em uma diminuição do inchaço e da dor pós-operatória”, explicou.