Amanda Bynes reaparece nas redes sociais e parece irreconhecível

Amanda Bynes foi uma das grandes estrelas que Nickelodeon teve alguns anos atrás, sendo lembrada pelo público por sua participação em várias produções. Agora, surpreendeu ao reaparecer nas redes sociais, pois ela mostrou uma evidente mudança física.

É importante notar que, embora tenha sido uma das principais figuras do canal em seu tempo, há alguns anos ela tem estado inativa na mídia.

Assim é como Amanda Bynes está atualmente

Na sua conta oficial do Instagram, a atriz publicou uma série de fotos recentes que surpreenderam muitas pessoas, devido à notável mudança na sua aparência física nos últimos anos, após a sua estadia num hospital psiquiátrico em 2023.

Nas imagens, Amanda mostra evidentes intervenções cirúrgicas em seus lábios, maçãs do rosto e olhos, juntamente com várias modificações em suas sobrancelhas e cabelo, além de um uso excessivo de maquiagem.

Amanda Bynes passou por tratamento

Nas mesmas imagens, que datam de algumas semanas atrás, a mesma atriz mencionou que tinha aplicado um solvente de preenchimento labial porque seus lábios “ficaram muito cheios”.

Deve-se notar que vários fãs da artista têm apontado a mudança radical que ela teve, pois atualmente ela parece totalmente diferente, o que surpreendeu muitos.

Os problemas que a atriz tem tido

Durante sua infância, ela foi uma das principais estrelas da Nickelodeon, se destacando em vários esquetes do programa "All That", o que a levou a ter seu próprio programa, "The Amanda Show".

Além disso, ela estrelou a série "What I Like About You", que estreou em 2002.

Na adolescência, participou em filmes de sucesso como "Um mentiroso de primeira", "O que uma garota quer", "Uma garota em apuros" e "Falam de mim".

No entanto, teve que fazer uma pausa em sua carreira devido a problemas de vício e saúde mental, o que a levou a se afastar da atuação para enfrentar seus desafios pessoais. Aos 27 anos, seus pais estavam preocupados com seu bem-estar e temiam que ela pudesse se machucar. Temendo por sua segurança, recorreram às autoridades, já que Amanda acreditava erroneamente que alguém a estava vigiando.

Como resultado, foi decidido que sua mãe, Lynn Bynes, assumiria a tutela legal de Amanda durante este período.

Em 2018, expressou o desejo de voltar a atuar, mas não pôde avançar com seus planos devido à continuação de sua tutela.