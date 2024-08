Yuri Lima desempregado: O ex-mamorado de Iza rompeu com o Mirassol

O contrato de Yuri Lima com o Mirassol Futebol Clube foi rompido. O ex-namorado da cantora Iza tinha contrato com o time até novembro deste ano, mas está longe dos campos de futebol há quase um mês, segundo o ‘Globo Esporte’.

Até o momento, não há informações se o meio-campista vai jogar para outro time. Em meio às polêmicas envolvendo o rompimento com a ex-’The Voice Brasil’, a Ponte Preta chegou a sondar o atleta, mas as negociações chegaram ao fim sem nenhum acordo firmado.

‘Terão que acostumar’,

Com a chegada de Nala cada vez mais perto, Iza disse que as pessoas “terão que se acostumar” em ver Yuri perto dela. Ao rebater todas as críticas que recebe nas redes sociais, a cantora disse que o convívio é para o bem da filha.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza e é algo que as pessoas terão que se acostumar a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final, dando todo apoio”, comentou a assessoria de Iza.

A nota deixa claro que o ex-casal pouco se viu por conta das agendas corridas nos últimos meses e agora os encontros mais frequentes vão acontecer com a chegada da bebê: “Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora”.

Denúncia de traição e pedido de respeito

Juntos desde 2023, Iza anunciou a separação no dia 11 de julho, quando publicou um vídeo informando os fãs, mas sem dar grandes detalhes: “Decidi me antecipar, pois sei que surgirão muitas perguntas: ‘Você sabia?’. Aconteceu, e isso é tudo que vou dizer: Nós não somos mais um casal”, começou a famosa.

Em seguida, Iza revelou a traição, chamada por ela como “quebra de confiança” por parte do jogador de futebol: “Sem confiança, não existe relacionamento. E eu estou grávida. Preciso de sossego e tranquilidade, e isso é tudo que vou falar sobre isso”.