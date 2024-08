William e Kate rompem tradição real e assumem tarefas domésticas

Príncipe William e Kate Middleton, em uma decisão que surpreendeu muitos, optaram por reduzir sua equipe de funcionários na residência de Windsor, Inglaterra. Rompendo costumes da realeza, o casal decidiu participar ativamente das tarefas domésticas para garantir uma convivência mais próxima com seus filhos, George, Charlotte e Louis.

Tradicionalmente, os membros da Família Real contam com uma ampla equipe para realizar todas as tarefas cotidianas, desde a cozinha até a limpeza e o cuidado com a casa. No entanto, William e Kate tomaram a decisão de dispensar parte significativa de seus colaboradores, deixando apenas os essenciais durante o dia. À noite, quando as crianças retornam da escola, os próprios duques de Cambridge assumem as responsabilidades do lar.

Envolvimento das crianças nas atividades domésticas

O site Daily Mail divulgou que, além de assumirem as funções domésticas, William e Kate incentivam os filhos a participarem dessas tarefas. Segundo fontes próximas ao casal, as crianças ajudam a pôr a mesa, limpar os pratos e arrumar a casa. Essa abordagem visa ensinar responsabilidades e valores fundamentais, ao mesmo tempo, em que fortalece os laços familiares.

Para o eles, é importante que seus filhos tenham uma educação que valorize a simplicidade e o trabalho em equipe, sem privilégios excessivos. Essa postura é vista como uma forma de educar as crianças para serem conscientes de suas responsabilidades e para valorizarem as atividades cotidianas.

Repercussões e críticas

Apesar de alguns membros da sociedade considerarem essa decisão inapropriada para a realeza, William e Kate se mantêm firmes em sua escolha. Eles acreditam que o benefício para a estrutura familiar supera quaisquer críticas. Essa atitude não só humaniza a Família Real, tornando-a mais acessível à população, mas também sugere uma possível mudança na dinâmica tradicional da realeza.

Com esse movimento, William e Kate estão na vanguarda de uma transformação que pode influenciar outros membros da realeza a repensarem suas próprias rotinas. Essa busca por um estilo de vida mais próximo ao da população comum pode ser um sinal de mudanças mais amplas dentro da estrutura monárquica.