O divórcio de JLo e Ben Affleck seria o mais milionário da história de Hollywood

Estamos vivendo momentos decisivos para que em breve seja oficializado o iminente divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck, o que promete ser, desde já, de acordo com especialistas do entretenimento americano, a separação legal mais cara e milionária da história de Hollywood.

ANÚNCIO

De acordo com o site Page Six, uma de suas fontes garantiu que o ator e a cantora farão um grande anúncio sobre o divórcio apenas no final do verão nos Estados Unidos, ou seja, perto das últimas semanas do próximo mês de setembro.

"Deixaram para trás todos os assuntos pendentes de mais de 20 anos. Levaram as coisas até o fim e agora sabem com certeza que não são feitos para o longo prazo. Não há mais perguntas sem resposta. Viram tudo o que precisavam ver e acabou", acrescentou o informante.

A revista People, em uma reportagem, acrescentou que Jennifer Lopez está se preparando para o momento da oficialização do divórcio e os dias turbulentos que se seguem, o que sugere que o final de 2024 será bastante agitado para a nova-iorquina. "Há semanas que ela não vê Ben. Ele está tentando encontrar um novo lar para recomeçar. Ele sempre mantém uma atitude positiva, mesmo quando as coisas não estão perfeitas", indicou essa fonte ao veículo citado.

Jennifer Lopez e Ben Affleck Celebridades voltaram às suas vidas após o divórcio (@jlo / Michael M. Santiago /Getty Images / Instagram)

Possíveis razões para o atraso do divórcio

O TMZ indicou que os artistas não se falam há meses, por isso, devido à falta de comunicação, presume-se no ambiente jornalístico que essa é a razão pela qual ainda não há nenhum tipo de acordo que sinalize o inevitável fim da segunda fase amorosa.

A busca por uma propriedade para começar uma nova vida está relacionada ao fato de que Affleck já comprou uma mansão para ter sua vida de solteiro. O único bem que eles têm para dividir é a mansão de mais de 60 milhões que compraram em Beverly Hills e que foi colocada à venda recentemente. O restante dos ativos não entraria em questão, pois eles assinaram um acordo pré-nupcial anteriormente.