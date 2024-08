Presença de insetos gera avaliações negativas para mansão de Deolane em Orlando

Deolane Bezerra, influenciadora digital e advogada, recentemente adquiriu uma mansão luxuosa em Orlando, Flórida, próxima aos famosos parques da Disney. O imóvel, avaliado em aproximadamente R$ 5 milhões, possui sete quartos, incluindo quatro temáticos, além de uma série de amenidades como piscina com hidromassagem, sala de cinema e de jogos. A mansão também faz parte de um condomínio que oferece diversas opções de entretenimento, como toboágua, campo de golfe e quadra de basquete.

Problemas com a limpeza do imóvel

Apesar do alto valor investido e das impressionantes instalações, o imóvel recebeu críticas contundentes de alguns hóspedes. Conforme divulgado pelo Extra e Metrópoles, diversos relatos apontam a presença de insetos indesejados, como baratas e aranhas, que têm causado desconforto entre os visitantes. Uma hóspede chegou a descrever as baratas como “gigantes”, enquanto outros destacaram a presença de aranhas mortas na área da piscina. Essas críticas foram registradas em plataformas de avaliação online, trazendo à tona preocupações sobre a manutenção e limpeza da residência.

A situação gerou um debate nas redes sociais sobre as responsabilidades envolvidas na gestão de uma propriedade desse porte, especialmente quando alugada para terceiros. Deolane, por sua vez, utilizou suas redes sociais para comemorar a aquisição do imóvel, destacando a conquista pessoal representada pela compra, que ela descreveu como um símbolo de superação.

Impacto nas redes sociais

A notícia das avaliações negativas rapidamente se espalhou, gerando discussões sobre a qualidade do serviço oferecido na mansão e as expectativas dos hóspedes ao alugarem um imóvel de luxo. A presença de insetos em uma propriedade desse tipo levantou questões sobre a eficácia do controle de pragas na região e a adequação da preparação do imóvel para receber visitantes.

Ainda assim, a mansão continua a ser uma das aquisições mais comentadas de Deolane, refletindo seu estilo de vida ostentoso e a capacidade de atrair atenção nas redes sociais. O episódio, no entanto, serve como um alerta sobre a importância de manter padrões elevados de limpeza e manutenção, especialmente em propriedades destinadas a aluguel de curto prazo.