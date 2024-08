Escolha de escola para príncipe George pode quebrar séculos de tradição real; entenda

O príncipe George pode estar prestes a fazer história ao quebrar uma antiga tradição da Família Real Britânica nos próximos anos. De acordo com o site DailyMail, diferente de seus antecessores, seus pais, Kate Middleton e o príncipe William, estão considerando inscrevê-lo em uma escola mista, o que representaria uma mudança significativa em relação às escolhas educacionais anteriores da realeza.

Atualmente, George, de 11 anos, frequenta a Lambrook School, uma instituição mista localizada em Windsor. No entanto, com a proximidade de seus 13 anos, será necessário que ele mude de escola, e a expectativa inicial era de que ele seguisse os passos do pai e se matriculasse no Eton College, uma escola exclusivamente masculina que tem sido frequentada por gerações de membros da realeza.

Recentemente, os príncipes de Gales foram vistos visitando o campus do Eton College em companhia do filho, o que reforçou as especulações de que George poderia seguir a tradição familiar. Entretanto, uma nova possibilidade surgiu: o Marlborough College, a antiga escola de Kate Middleton, que também é uma instituição mista. De acordo com informações do “Daily Mail”, Kate foi vista fazendo uma visita à escola, gerando suposições de que essa poderia ser a opção escolhida para manter George próximo da família e em um ambiente que inclua tanto meninos quanto meninas.

Essa decisão, se confirmada, tornaria o príncipe George o primeiro futuro rei a concluir sua educação obrigatória em uma escola mista, o que marcaria uma ruptura com as tradições educacionais da realeza britânica. Vale lembrar que, até poucas décadas atrás, a maioria dos membros da realeza, incluindo a rainha Elizabeth II, eram educados em casa, sem frequentar instituições formais.

A escolha de uma escola mista para George pode refletir as mudanças nas dinâmicas da família real e nas expectativas em torno da educação de seus membros. Essa decisão, que aparentemente busca conciliar tradição e modernidade, pode influenciar as futuras escolhas educacionais de outros membros da família.

Seja qual for a decisão final, a educação de George é um tema que certamente atrairá a atenção do público e da mídia, dado o seu papel futuro como rei do Reino Unido. A escolha da escola onde ele completará sua formação básica poderá, inclusive, sinalizar uma nova era para a educação dentro da monarquia.