O campeão do BBB 24 foi detonado na web por comprar 5 imóveis

Davi Brito, campeão do BBB 24, desagradou os fãs do reality show mais uma vez. Depois que anunciou a compra de uma casa para o pai, Dermeval de Brito, o ex-motorista foi acusado de querer se mostrar na web para limpar a má fama que vem construindo depois que saiu do programa da Globo.

A simplicidade da casa comprada pelo milionário desagradou os internautas, que afirmam que ele poderia ter comprado algo muito melhor para o pai ou guardar a novidade apenas para ele e sua família: “Ninguém tem nada com isso”, disse uma pessoa.

Uma outra fã do BBB disse que Davi “nem mobiliou” a casa e chamou o campeão da última edição de “pão duro”.

Sem deixar as polêmicas envolvendo Davi Brito escapar, uma internauta alfinetou dizendo que ele “quer dar uma de bonzinho para limpar a má fama que está”, disparando que ele não engana ninguém.

Teve elogio

Mas, após o último vídeo do baiano viralizar, algumas pessoas elogiaram a postura do milionário. Um fã disse que o mais importante é ajudar a família: “É isso aí, Davi. Filho ajuda pai e mãe recebe tudo em dobro de volta”, escreveu mais uma seguidora.

Davi comprou casa para todo mundo

O campeão do BBB 24 comprou cinco casas. Além do pai, o ex-motorista de aplicativo usou o prêmio de R$ 2,9 milhões do reality para comprar uma moradia para mãe e outra para irmã.

Ele também investiu em uma mansão para ele e outra casa para alugar. No último vídeo, Davi disse que chegou a vez de presentear o pai.

“Acabei de comprar uma casa para o meu pai. Já comprei uma casa para a minha mãe, casa para a minha irmã”.

O baiano afirmou que está orgulhoso com suas conquistas materiais: “Dessa maneira de estar proporcionando conforto e lazer para eles”.