Cate Blanchett rouba a cena com look de colheres em evento

A atriz australiana Cate Blanchett, conhecida por suas escolhas ousadas de moda, surpreendeu a todos ao aparecer em um evento em Los Angeles com um vestido composto por 102 colheres. O look inusitado foi exibido na première do filme “Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo” (2024), onde a atriz quase enfrentou um problema de vestuário que poderia tê-la deixado em uma situação embaraçosa. No entanto, sua colega de elenco, Jamie Lee Curtis, prontamente a ajudou, evitando que o incidente acontecesse.

ANÚNCIO

Durante a sessão de entrevistas no tapete vermelho, Blanchett estava sendo questionada por um repórter quando Curtis, percebendo o possível problema com o vestido da amiga, posicionou-se discretamente atrás dela. Curtis, que sempre foi vista como uma figura protetora por seus colegas de elenco, assegurou que nada de desconfortável acontecesse com Blanchett. Quando a repórter expressou curiosidade sobre o que estava ocorrendo, Curtis respondeu com humor: “Nada está acontecendo! Estou apenas protegendo as costas dela.”

Cate Blanchett - Foto: Getty Images

Blanchett, que levou a situação com leveza, riu e elogiou a amiga, chamando-a de “mãezona” e agradecendo pela atitude. A química e o companheirismo entre as duas atrizes, que também atuam juntas no filme, foram evidentes durante todo o evento.

“Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo”, dirigido por Eli Roth, é baseado na popular franquia de videogames “Borderlands”. O filme reúne um elenco de peso, incluindo Jack Black, Kevin Hart e Edgar Ramírez, além de Blanchett e Curtis. A trama do longa é ambientada em um universo futurista e caótico, cheio de ação e aventura, prometendo atrair tanto os fãs dos jogos quanto os amantes de cinema.

Cate Blanchett, vencedora de dois Oscars, e Jamie Lee Curtis, que recentemente ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” (2022), continuam a impressionar tanto pela atuação quanto pela presença em eventos da indústria cinematográfica.