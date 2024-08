Após ‘Bia do Brás’, ex-BBB Fernanda Bande segue contratada pela Globo

Após estender o contrato de Beatriz Reis, chamada também de “Bia do Brás”, a Globo confirmou que Fernanda Bande segue contratada e sendo representada pela ViU Hub, braço de influenciadores do grupo. A ex-BBB foi um dos destaques da última edição do reality e chegou a apresentar um programa de entrevistas no Multishow, o ‘Na Cama com Pitanga’, que fez ao lado da amiga Giovanna Pitel.

Fernanda lembrou que há 10 anos estreou na Globo como figurante e atualmente é um dos nomes mais prestigiados quando o assunto é publicidade. Para ela, o momento é a realização de um grande sonho.

“Este é um momento muito especial na minha carreira. Há dez anos, entrava pela primeira vez na Globo como figurante e hoje tenho o privilégio de realizar um sonho! Estou ansiosa para começar essa nova jornada. Agradeço a todos pelo apoio constante e mal posso esperar para mostrar tudo o que vem por aí”, comemorou a ex-BBB que conversou com o site F5, da Folha de São Paulo.

De olho na concorrência

A contratação de Fernanda Bande foi uma estratégia da Globo para blindar os concorrentes que estavam de olho na fama da influenciadora digital. Destaque no BBB 24, ela conquistou fãs fiéis e soma cerca de 4 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo o F5, antes de renovar seu contrato com a Globo, Fernanda chegou a ser sondada por outras empresas que trabalham com influenciadores digitais, mas a Globo venceu com seu plano de carreira comercial.

Desde sua saída do Big Brother Brasil, ela fechou contrato com muitas marcas, como Centrum, iFood, Seara, Disney, Amstel, Casas Bahia, Globoplay e Amazon Prime Video.

Ex-BBB se joga em plataforma de conteúdo adulto

Sem contrato com a Globo, Juninho, o sétimo eliminado do BBB 24, deixou a carreira como motoboy para se dedicar aos conteúdos adultos. O ex-Pipoca do reality da Globo abriu um perfil de fotos ousadas em duas plataformas (OnlyFans e Privacy) e garante que logo os seguidores terão novidades.

“Não foi uma decisão fácil, mas também não foi difícil. Foi uma decisão tomada durante algumas semanas junto da equipe e pensamos em todos os prós e contras”, contou o ex-motoboy.