William estaria cansado de Harry usar a memória de Diana para ganhos pessoais

O Príncipe William, primogênito do Rei Charles III, está no limite em relação às repetidas menções de seu irmão, Príncipe Harry, à morte de sua mãe, Princesa Diana. De acordo com uma fonte próxima ao círculo real, William está particularmente incomodado com as últimas declarações de Harry no documentário ‘Tabloids on Trial’. Neste documentário, Harry acusa a imprensa britânica de práticas antiéticas, alegando que a Princesa Diana teve seus telefones grampeados nos anos 1990. Ele argumenta que, embora os tabloides a retratassem como paranoica, ela não o era de fato, e que a mãe sofria com a invasão constante de sua privacidade.

A fonte relatou a revista OK! Magazine que William está profundamente frustrado com o que vê como uma exploração contínua da tragédia familiar por parte de Harry e Meghan Markle, esposa de Harry. Desde o casamento do casal, o foco de Harry na figura de Diana parece ter se intensificado, o que, segundo a fonte, tem gerado um desgaste significativo na relação entre os irmãos.

Os irmãos, que já tiveram uma relação próxima, têm se distanciado cada vez mais. Boatos indicam que eles não se comunicam há cerca de um ano, com o último encontro público acontecendo em maio de 2023, durante a coroação de seu pai, o Rei Charles III. Este afastamento seria um reflexo do descontentamento crescente de William com a maneira como Harry tem lidado com o legado de sua mãe e com sua vida pessoal desde que renunciou às funções reais em janeiro de 2020, optando por viver nos Estados Unidos.

William, segundo a mesma fonte, estaria considerando um rompimento definitivo com o irmão, caso Harry continue a utilizar a memória de Diana de maneira que considera imprópria. O príncipe estaria exausto com a postura de Harry, que parece incapaz de seguir em frente e viver uma vida desvinculada do passado doloroso. Este cenário tem gerado uma tensão palpável dentro da Família Real, com William se sentindo cada vez mais isolado em sua posição, enquanto Harry mantém uma postura de confronto e exposição pública.

Essa situação delicada reflete a complexidade das relações familiares dentro da realeza, onde questões pessoais se entrelaçam com a opinião pública e as pressões do dever real.