Nadadora olímpica Luana Alonso diz que Neymar a procurou pelas redes sociais

Luana Alonso e Neymar teriam trocado mensagens no Instagram

A nadadora paraguaia Luana Alonso se viu envolvida em polêmica recentemente depois que foi divulgado que o Comitê Olímpico Paraguaio a convidou a “abandonar” a Vila Olímpica de Paris 2024 por “criar um ambiente inadequado” entre os atletas daquele país.

Agora, a atleta voltou a causar furor nas redes sociais depois que um vídeo foi divulgado revelando que Neymar Júnior entrou em contato com ela.

Foi durante uma entrevista para o programa de rádio ‘Aire de Todos’, no qual a saltadora de 20 anos surpreendeu os apresentadores ao mencionar que o astro brasileiro entrou em contato com ela através de sua conta no Instagram depois de ter curtido uma de suas postagens.

Nesse momento, Luana Alonso foi questionada se respondeu à mensagem do jogador do Al Hilal, garantindo que sim, embora tenha demorado para fazê-lo; no entanto, ela não quis dar mais detalhes a respeito.

"Ele me mandou uma mensagem direta. Até aí posso dizer. Não recebi a mensagem, ficou na solicitação. Demorei duas semanas e depois respondi. Não posso contar isso aqui", mencionou entre risos.

"Foi há muito tempo, respondi a ele e ele respondeu novamente. Foi há um ano e meio, quando eu tinha 18 anos", sentenciou Luana Alonso na entrevista realizada no início de 2024.

É importante mencionar que a interação entre os dois gerou incerteza entre as pessoas que a entrevistaram, já que em 2022, época em que Neymar a contatou, o jogador tinha 30 anos e já estava em um relacionamento com Bruna Biancardi, mãe de sua filha e com a qual ensaia idas e vindas.