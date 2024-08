Homenagem à Marília Mendonça: Henrique e Juliano recusam convite

A dupla sertaneja Henrique e Juliano não participa do tributo à Marília Mendonça, intitulado ‘This Is Marília’, que acontece em São Paulo. Segundo eles, as homenagens à rainha da sofrência foram prestadas em vida.

“A gente sempre acreditou que homenagem se presta em vida. Tenho certeza de que quem acompanhou a história da Marília Mendonça, quem acompanhou a história do Henrique e Juliano, viu que nós fizemos todas essas homenagens para ela em vida”, disse uma declaração feita à página Sertanois Sertanejo.

Como aconteceu com Maiara e Maraísa, Henrique disse que a dupla não está confortável em fazer o show e deixou a polêmica ficou ainda mais quente ao falar que algo de errado aconteceu quando o convite surgiu: “Há algumas coisas nos bastidores assim…de como surgiu esse convite, que é melhor nem entrar nesse tema”.

Por fim, o cantor sertanejo reforçou que prefere manter a história que a Marília escreveu viva e não escrever algo novo, afirmando que não vai “passar em cima”.

Artistas confirmados

Alok, Ludmilla, Jão, Luísa Sonza, Luiza Martins, Zé Neto & Cristiano, Murilo Huff, Péricles e Yasmin Santos vão participar do ‘This Is Marília’, evento que acontece em 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O acidente

O acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, todos foram vítimas de politraumatismo contuso.

O avião decolou do aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia (GO). A cantora se apresentaria naquela mesma noite, em Caratinga.

Na ocasião, a Cemig confirmou, por meio de nota, que o bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia elétrica quando se aproximava do aeródromo de Ubaporanga. Em seguida, caiu no curso d’água, o que vitimou todos os ocupantes da aeronave.

A cantora, apelidada pelos fãs de rainha da sofrência, tinha 26 anos e tinha vários sucessos musicais do gênero sertanejo. Ela deixou um filho.