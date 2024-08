O que sabemos até agora sobre o especial de 25 anos do ‘Mais Você’

O ‘Mais Você’, de Ana Maria Braga, celebra 25 anos de Globo com um programa especial no dia 18 de outubro. Ainda há muito para decidir, mas a equipe do matinal já prepara apresentações musicais e separam os melhores momentos da loira ao longo deste tempo.

ANÚNCIO

Ainda não está definido se o programa especial de aniversário terá a presença de plateia, como aconteceu em anos anteriores.

Segundo o jornal O Globo, outra novidade é um quadro especial com Ana Maria Braga na Itália. A Globo estuda a possibilidade de mandar a apresentadora para Europa em breve.

Eliana na Globo

A nova contratada deve tomar café da manhã com Ana Maria Braga apenas em agosto, mas pode aparecer no especial de 25 anos do ‘Mais Você’. Segundo o jornal O Globo, a estratégia é levar a nova contratada do canal após os Jogos Olímpicos de Paris, já que o programa foi encurtado no período das competições.

Saída do Mais Você

A chegada de Eliana na Globo fez os boatos sobre a aposentadoria de Ana Maria Braga voltarem a circular pelas redes sociais. Agora, a vidente Bianca Godoi fez um alerta envolvendo a saída da apresentadora do Mais Você.

Em seu perfil, Bianca diz que um problema de saúde pode afastar a apresentadora das manhãs da Globo nos próximos meses.

“Vejo ela fora da Globo. Dezembro, muitos atritos e problemas graves de saúde”, revelou a vidente, que repercutiu entre os fãs de Ana Maria.

ANÚNCIO

Eliana no The Masked Singer

O ‘The Masked Singer’ passa por uma reformulação para receber Eliana a partir de 2025. A missão da famosa é aumentar a audiência da atração que coloca famosos fantasiados para cantar.

“Vou pegar o bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, que é a Ivete, é muito legal”, disse Eliana para Renata Capucci sobre sua chegada na Globo.