Conheça as estreias de agosto no MAX

Agosto começou e com o início de um novo mês, também chegam novos lançamentos que se juntam ao catálogo da plataforma MAX, que vão desde séries, filmes e até produções originais. Vale ressaltar que o mês começa forte desde os primeiros dias em relação às séries, com a estreia do final de temporada de ‘House of the Dragon’, enquanto do lado dos filmes não fica para trás e, graças ao acordo com a Warner Bros, o filme lançado há alguns meses como ‘Furiosa: uma Saga Mad Max’, será lançado em 16 de agosto. Uma situação semelhante à de ‘Garfield: o Filme’, que fará sua estreia nos cinemas durante a segunda metade do ano.

Espera-se um mês cheio de entretenimento, pois haverá quase um total de 50 estreias nos próximos 30 dias e aqui deixamos a lista completa.

Filmes

Patos! (02/08/2024)

A galeria da máfia (02/08/2024)

A última sessão de Freud (02/08/2024)

Amigos com benefícios (02/08/2024)

Ano um (07/08/2024)

Distrito 13 (07/08/2024)

Distrito ultimatum (07/08/2024)

O dia do fim do mundo (07/08/2024)

O príncipe das marés (07/08/2024)

Julie & Julia (07/08/2024)

Outra bala a mais (07/08/2024)

Stuart Little 2 (07/08/2024)

Um perdedor com sorte (07/08/2024)

Scooby Doo na Ilha dos Zumbis (07/08/2024)

Ghostbusters: Apocalipse Fantasma (09/08/2024)

Horizon: Uma Saga Americana - Capítulo 1 (09/08/2024)

A filha do prisioneiro (09/08/2024)

A menina do mar (09/08/2024)

Olá Scooby-Doo! (14/08/2024)

Furiosa: uma saga Mad Max (16/08/2024)

Anjos Inesperados (16/08/2024)

Tarô da morte (16/08/2024)

Ace Ventura: Um Detetive Diferente (21/08/2024)

Cohen vs. Rosi (21/08/2024)

Quero roubar a noiva (21/08/2024)

O homem do ano (21/08/2024)

Noite de horror (21/08/2024)

Resident Evil 3: A Extinção (21/08/2024)

Sete almas (21/08/2024)

Tootsie (21/08/2024)

Scooby Doo e a lenda do vampiro (21/08/2024)

Ruas Perigosas (21/08/2024)

Águas sinistras (23/08/2024)

Mortal Kombat Legends: Johnny Cage, Estrela de Ação (28/08/2024)

Mortal Kombat Legends: Old Subzero (28/08/2024)

Feliz dia da sua morte 2 (28/08/2024)

Observados (30/08/2024)

O caso Susie (30/08/2024)

O Assassino (30/08/2024)

Garfield: Fora de Casa (Sem data definida)

Série

Embora o catálogo da MAX não tenhá tantas estreias em termos de heróis em comparação com os filmes, haverá grandes lançamentos como a temporada de Rick & Morty em sua versão anime com novas aventuras da bem-sucedida família Sánchez, assim como a terceira temporada de Industry onde nos levarão, mais uma vez, pelo complexo mundo das finanças quando Yasmin, Robert e Eric tiverem que lidar com uma oferta que detonará esta nova entrega.

Bloqueio Noturno (03/08/2024) ESTA SEMANA

O menino de ouro (05/08/2024)

O Tatuador de Auschwitz (05/08/2024)

Indústria (T3) (11/08/2024)

Máxima (15/08/2024)

Rick e Morty: O Anime (16/08/2024)

Rosario Tijeras (21/08/2024)

Selena + Restaurantee (21/08/2024)

Cidade de Deus: A luta não para (25/08/2024)

Mistério no Rancho (T3) (25/08/2024)

Detetive Americano com Joe Kenda (T3) (26/08/2024)

Expedição ao inferno (28/08/2024)

Walker (T4) (29/08/2024)