Prime Video: Shows inéditos após os jogos da Copa do Brasil 2024

A Amazon confirmou a chegada do projeto Amazon Music Live ao Prime Video. A proposta é fazer o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos após as rodadas da NFL (liga de futebol americano), mas por aqui as transmissões acontecem depois dos jogos decisivos da Copa do Brasil.

Em nota, a Prime Video revelou que serão sete apresentações no total, todas filmadas ao vivo com presença de fãs selecionados que terão a oportunidade de assistir às gravações.

A dupla sertaneja Diego & Victor Hugo abre a 1ª temporada no país no dia 7 de agosto, logo após a transmissão de Palmeiras x Flamengo.

Guilherme & Benuto, Lauana Prado, Matheus & Kauan, Ferrugem, Turma do Pagode, Dilsinho e Péricles também estão na lista dos shows exclusivos que serão transmitidos ao longo de agosto, setembro e outubro, até a final da Copa do Brasil marcada para o dia 10 de novembro.

Além disso, o canal do Amazon Music na Twitch também transmitirá as apresentações.

Os ritmos

O sucesso diante do público foi essencial para a escolha dos shows. Segundo a plataforma, o sertanejo e pagode possuem uma das maiores audiências no país, com 57,4 milhões e 39 milhões de ouvintes, respectivamente, de acordo com o TGI Kantar.

Sucesso nos EUA

Com duas edições nos Estados Unidos, o Amazon Music Live é um grande sucesso de público, que assistiu depois do Thursday Night Football shows de grandes artistas internacionais, como Ed Sheeran, Megan Thee Stallion, 21 Savage e Feid e a brasileira Anitta.

‘Dom’

A 3ª e última temporada desta série brasileira que chegou ao streaming em 2021 e acompanha a vida de Pedro, um jovem usuário de drogas que se torna um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro fez muito barulho na Amazon Prime Video.

A produção reuniu mais suspense e resoluções aos assinantes que acompanharam as duas temporadas, onde o ator Gabriel Leone (’Vidas Secretas 2′) é quem dá vida ao personagem principal.