Será que ‘Bridgerton’ será superado? Prime Video lançará uma série de época e romance que promete arrasar

Depois de pouco mais de dois longos anos de espera e criar grandes expectativas, a terceira temporada da série Bridgerton finalmente chegará à Netflix durante esta primavera-verão.

A primeira parte da bem-sucedida série produzida por Shonda Rhimes, baseada nos romances de Julia Quinn, chegará à plataforma de streaming em todo o mundo em 16 de maio.

Apenas algumas semanas depois, em 13 de junho, a segunda parte da história de amor entre Colin Bridgerton e Penelope Featherington será lançada para continuar fazendo corações baterem mais forte.

Devido ao esmagador sucesso de suas temporadas anteriores, espera-se que os oito episódios liderados por Nicola Coughlan e Luke Newton arrasem e se tornem os mais assistidos do serviço.

No entanto, esta temporada terá uma forte concorrência direta. E é que o Prime Video lançará uma série de época e romance que competirá para conquistar as audiências no mesmo período.

Quer saber qual é? Continue lendo para descobrir e outros detalhes sobre o projeto da plataforma de streaming da Amazon que promete dar uma boa briga para Bridgerton 3.

Qual é a série que competirá com Bridgerton?

Trata-se de Minha Lady Jane, uma série de romance e fantasia ambientada na era dos Tudor, mas em um mundo alternativo, que narra uma trama fictícia de um personagem histórico real: Lady Jane Grey.

Inspirado em um romance homônimo de grande sucesso, o projeto britânico reinterpreta de forma drástica os eventos reais da história da monarquia inglesa em torno da figura desta rainha.

Nesta versão do que aconteceu no século XVI, Eduardo, filho de Henrique VIII, não morre de tuberculose. Enquanto isso, Grey não é decapitada e seu marido, Guildford, também não é guilhotinado.

A nova e emocionante história se concentrará em uma Jane brilhante e determinada que é coroada rainha de forma inesperada e se torna alvo de vilões que cobiçam a coroa e sua cabeça.

O conto promete ser épico e cheio de amor e aventuras, onde a protagonista, uma donzela em apuros como tantas outras, conseguirá se salvar, salvar o amor de sua vida e também seu reino.

"Prepare-se para a trágica história de Lady Jane Grey, a jovem nobre que foi rainha da Inglaterra por nove dias na época dos Tudor e foi decapitada em 1553. Na verdade... caramba. A série reinterpreta a história como deveria ter sido na época: a donzela em perigo se salva sozinha", diz a sinopse do projeto criado por Gemma Burgess.

"Este é um conto épico de amor verdadeiro e aventura ambientado em um universo alternativo brincalhão e extravagante cheio de ação, história, fantasia, comédia e romance. Você não pode perder", conclui o texto oficial compartilhado pelo Prime Video.

Quem atua em "Minha Lady Jane"?

“Minha Lady Jane é estrelado pela atriz Emily Bader no papel da determinada Jane Grey. A jovem estrela será acompanhada nesta produção por um elenco de luxo composto por talentosos atores.”

O histrião Edward Bluemel promete conquistar corações no papel de Guildford Dudley. Enquanto isso, Jordan Peters completa o trio protagonista interpretando o rei Eduardo nesta versão da história.

Dominic Cooper mostra seu talento como Lord Seymour; Anna Chancellor faz o mesmo como Lady Frances Grey, a mãe de Jane, e Rob Brydon interpreta o pai de Guildford, Lord Dudley.

Jim Broadbent interpreta o duque de Leicester, tio de Jane. Henry Ashton personifica o irmão de Guildford, Stan. Enquanto Isabella Brownson e Robyn Betteridge dão vida às irmãs de Jane.

Por sua vez, as atrizes Kate O’Flynn e Abbie Hern são responsáveis por trazer para a telinha as irmãs do rei Eduardo, a princesa Maria e a princesa Bess, respectivamente.

O restante do elenco atraente que combina a frescura de algumas estrelas com a experiência de outras é composto por Máiréad Tyers, Joe Klocek, Michael Workeye, Brandon Grace e Will Keen.

Quantos episódios terá?

A série terá apenas oito episódios. Três deles são dirigidos por Stefan Schwartz, enquanto os outros cinco são dirigidos por Jamie Babbit, que também é produtora executiva e diretora de produção.

Gemma Burgess também é produtora executiva e co-produtora da série da Prime Video juntamente com Meredith Glynn. Sarah Bradshaw e Laurie MacDonald também são produtoras executivas.

Quando será lançado no Prime Video?

Minha Lady Jane será lançado exclusivamente na Prime Video na próxima quinta-feira, 27 de junho de 2024. A produção estará disponível na plataforma de streaming em mais de 240 países e territórios.