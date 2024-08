Pelos 40 anos de “Careless Whisper”, o clássico de George Michael será reeditado

Wham! e seus cantores, George Michael e Andrew Ridgeley, sem dúvida, foram um dos mais ouvidos musicalmente em todo o planeta na década de oitenta do século XX, sendo seus clássicos “Last Christmas” e “Careless Whisper” os responsáveis por sua ascensão ao estrelato e por despertar o interesse de muitos jovens atualmente em conhecer a história desse duo.

“Careless Whisper”, esse clássico romântico usado em inúmeras cenas de cinema, televisão e agora em redes sociais para ambientar um momento romântico e até erótico, completou 40 anos de seu lançamento em 23 de julho passado. Para comemorar o tempo decorrido, as empresas George Michael Entertainment, GME e Sony Music, lançarão um EP de edição especial em 18 de outubro próximo, que estará disponível tanto em formato digital quanto físico.

Detalhes da nova edição de “Careless Whisper”

O material incluirá uma gravação ao vivo inédita do sucesso realizado no Madison Square Garden, na cidade de Nova York, durante o histórico concerto do cantor lembrado em 23 de julho de 2008, que fez parte da monumental turnê de George Michael "25Live", um fenômeno mundial que esgotou estádios e cativou mais de 1,3 milhão de fãs ao redor do mundo.

Lista de faixas do EP 'CARELESS WHISPER':

Careless Whisper Careless Whisper Extended mix Careless Whisper Live At Maddison Square Garden, July 2008 Careless Whisper Instrumental

Conquistas da música

"A música "Careless Whisper" é certificada sete vezes platina nos Estados Unidos e vendeu mais de 1,5 milhões de cópias apenas no Reino Unido. Também foi certificada platina e diamante em outros 20 países."

40 anos após o seu lançamento, “Careless Whisper” continua a ser ouvida pelas novas gerações de ouvintes, com o TikTok atualmente ultrapassando os 700 milhões de visualizações, enquanto no YouTube o vídeo tem uma média de quase meio milhão de visualizações todos os dias. Também faz parte do exclusivo Billions Club do YouTube e Spotify.