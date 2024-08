Billy Ray insulta Miley Cyrus e sua mãe, e a cantora opta por proteger sua mãe

Os problemas entre Miley Cyrus e seu pai Billy Ray Cyrus se intensificaram, e agora toda a família se posicionou contra o cantor, depois que um áudio vazou no qual ele falava negativamente de sua filha e também de sua ex-esposa Tish, então a ex-estrela da Disney reagiu ao ocorrido.

Deve-se notar que nos últimos anos a artista deixou claro que há uma distância entre ela e seu progenitor, devido aos conflitos no divórcio de seus pais.

O que disse o Billy Ray sobre a Miley?

O cantor de música country chamou Miley de "vadia" e "o diabo", em um áudio que foi divulgado de acordo com o Daily Mail.

Na mesma gravação, também é possível ouvir ele menosprezar sua ex-esposa Tish e sua atual esposa, Firerose, com quem tem tido problemas nos últimos meses.

Esta gravação surpreendeu a família Cyrus e provocou uma reação pública por parte de seus membros.

A reação de Miley Cyrus

Após o ocorrido, Miley postou em suas redes sociais uma foto abraçando sua mãe Tish, mostrando claramente seu apoio a ela. A imagem foi tirada em uma recente festa da Gucci em Los Angeles. Ao mesmo tempo, Noah, a filha mais nova do ex-casal, foi vista indo para o programa Jimmy Kimmel Live no meio da controvérsia familiar.

Os comentários de Billy Ray tornaram-se virais logo após Tish se envolver em um escândalo relacionado a Dominic Purcell, indicando que antes de se tornar sua esposa, sua filha Noah teria estado com ele.

A foto que Miley Cyrus publicou com sua mãe Instagram

A reação da esposa de Billy Ray

Firerose também quebrou o silêncio após a divulgação do áudio. Em uma postagem no Instagram, ela compartilhou uma foto de um cartaz com uma citação crítica sobre orientação espiritual: “Dê a Deus tudo o que você tem e Ele te dará tudo o que você precisa”.

Esta publicação foi feita logo após Billy Ray confirmar em um comunicado que a voz na gravação era realmente a dele.