Ben Affleck e Jennifer Lopez terminam seu casamento; veja o que provocou o rompimento

Na sexta-feira, 2 de agosto de 2024, foi tornada pública a decisão de Ben Affleck e Jennifer Lopez de terminar o seu casamento após diferenças irreconciliáveis que os levaram ao limite. De acordo com fontes próximas ao casal, citadas pelo ‘Infobae’ e ‘Daily Mail’, espera-se que apresentem os documentos de divórcio antes do final do verão nos Estados Unidos. Um dos principais fatores que motivou esta separação foi o lançamento da linha de coquetéis Delola de Lopez em abril de 2023, o que foi um desencadeante na relação.

O conflito por Delola

A linha de coquetéis de Jennifer Lopez, Delola, foi descrita como o ponto de ruptura para o casal. Ben Affleck, que tem lutado contra o alcoolismo por anos, foi profundamente afetado por este projeto. “A marca de bebidas alcoólicas de Lopez foi uma das coisas que transbordou o copo”, declarou um amigo de Affleck ao ‘Daily Mail’. Esta fonte indicou que a promoção de Lopez para o consumo de bebidas para “relaxar e se soltar” foi percebida por Affleck como uma ofensa pessoal.

O lançamento de Delola coincidiu com o surgimento de tensões entre eles. “A campanha promocional de Lopez foi vista como um insulto pessoal”, explicou outra fonte ao tabloide britânico. Affleck, que esteve em reabilitação várias vezes desde 2001, sentiu que isso era um lembrete constante de sua adicção.

A linha de coquetéis de Jennifer Lopez, Delola, teria sido o começo do fim Netflix/Getty Images (Michael M. Santiago /Netflix, Getty)

As outras diferenças que os distanciaram

Além do conflito sobre Delola, as diferenças no estilo de vida se tornaram um problema significativo. Enquanto Ben Affleck optava por manter um perfil reservado, Jennifer Lopez preferia estar constantemente sob os holofotes. “Sua obsessão pela fama se tornou demais para ele”, comentou uma fonte ao ‘Daily Mail’, acrescentando que Lopez tinha uma constante necessidade de ser fotografada e adorada pela mídia.

Outro ponto de tensão foi a aquisição de uma mansão em Beverly Hills no valor de US$ 68 milhões. Para Affleck, essa compra foi vista como um gasto desnecessário. Fontes próximas ao ator revelaram ao ‘Daily Mail’ que “ele nunca se sentiu em casa lá”, o que acentuou as discordâncias em relação às decisões financeiras e estilo de vida.

O impacto do documentário de Jennifer Lopez

A publicação do documentário de Jennifer Lopez, ‘This Is Me... Now: A Love Story’, também desempenhou um papel importante no relacionamento. Ben Affleck expressou sua oposição ao projeto e seu descontentamento com a exposição pública de sua vida privada. “Ele não queria que sua história de amor fosse contada de forma tão pública”, mencionou uma fonte ao mesmo jornal.

Após a separação, Ben Affleck comprou uma propriedade em Los Angeles perto da de sua ex-esposa Jennifer Garner, por um valor de US$ 20,5 milhões. Segundo informações do ‘ET’, o ator está buscando uma mudança positiva que facilite a co-parentalidade de seus filhos.

Por sua vez, Jennifer Lopez, que recentemente celebrou seu aniversário de 55 anos cercada de amigos e familiares em Nova York, está focada em manter-se positiva. Segundo uma fonte do ‘Daily Mail’, a cantora está “fazendo o possível para se manter positiva e focar nas coisas boas de sua vida”. Como resultado, ela cancelou sua turnê de verão para dedicar mais tempo à sua família e amigos.

Uma separação anunciada

O casal, que celebrou seu casamento em Las Vegas em 2022 e teve uma segunda cerimônia na Geórgia, não tem sido visto junto há semanas. Ambos estão agora focados em seus filhos: os gêmeos de 16 anos de Lopez e os três filhos de Affleck, de 19, 15 e 12 anos. Fontes próximas afirmam que as crianças estão lidando com a situação da melhor forma possível e mantêm um bom relacionamento entre si.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, que retomaram seu relacionamento em 2021 após quase duas décadas de seu primeiro compromisso, fizeram esforços para se reconciliar nas últimas semanas. No entanto, “os documentos de divórcio estão finalizados, mas ainda não foram apresentados”, de acordo com fontes próximas ao casal. Espera-se que emitam um comunicado conjunto, quando a separação se tornará oficial.