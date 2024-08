Você não acredita no presente de R$ 5 milhões que Wanessa ganhou

A cantora Wanessa ganhou uma mansão de R$ 5,5 milhões do pai, o cantor Zezé di Camargo. Sem poupar nenhum centavo, o sertanejo surpreendeu a ex-BBB com uma casa nova para ela viver com os filhos e Dado Dolabella, seu atual namorado.

Segundo o jornal Extra, a casa de luxo fica dentro de um condomínio de Alphaville, região Metropolitana de São Paulo, onde a famosa mora há 18 anos.

Vale lembrar que em maio deste ano, quando Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o namoro, os pombinhos começaram a projetar construir uma casa na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, local onde a cantora e o ator se reaproximaram após 20 anos separados.

Wanessa Camargo e Dado

A ex-BBB fez uma declaração pública ao namorado, que completou 44 anos de vida: “Revivendo memórias preciosas do passado e criando novas lembranças incríveis hoje. Que venham mais aventuras, sorrisos e momentos especiais juntos. Feliz aniversário, meu coração”, disse a ex-BBB ao publicar algumas fotos nas redes sociais.

Desespero na estrada

No começo de julho, um forte cheiro de queimado no carro alertou Wanessa que seu carro passava por problemas sérios. A cantora estava a caminho do SBT para gravar um programa, mas precisou parar na estrada.

No desespero, a filha do cantor sertanejo Zezé di Camargo saiu do carro com o cabelo por fazer e brincou com o look: “Olha a situação: eu de Dona Florinda no meio da estrada”.

Ela também disse que não tinha sofrido nada e agradeceu ao motorista que controlou o fogo: “Você foi rápido com o extintor e evitou o pior. O que faz um carro pegar fogo? Ele acabou de ir para uma revisão e voltou bom”, lembrou a famosa, que causou algumas polêmicas durante a última temporada do reality show ‘Big Brother Brasil’, na TV Globo.