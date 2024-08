Saiba quais foram as condições impostas por Kate Middleton para se tornar princesa

Kate, Princess of Wales reacts as she waits to present the trophy to Carlos Alcaraz of Spain after he defeated Novak Djokovic of Serbia in the men's singles final at the Wimbledon tennis championships in London, Sunday, July 14, 2024.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Antes de se unir oficialmente à Família Real Britânica, Kate Middleton estabeleceu uma lista de condições que apresentou diretamente à Rainha Elizabeth II. Essa revelação, feita no livro “Catherine, The Princess of Wales: The Biography Of the Future Queen”, escrito por Robert Jobson, oferece uma visão detalhada do perfil cuidadoso e estrategista da futura rainha.

Kate Middleton, que começou a namorar o Príncipe William em 2003 e casou-se com ele em 2011, sempre demonstrou um forte senso de prioridade em relação à sua vida pessoal e familiar. Desde o início do relacionamento, Middleton sabia que assumir um papel dentro da realeza britânica exigiria sacrifícios, mas também que ela tinha suas próprias condições que não estavam dispostas a negociar. Segundo divulgado no jornal Daily Mail, Jobson afirma que as “regras fundamentais” estabelecidas por Kate foram apresentadas tanto à Rainha quanto ao Príncipe Charles, sendo uma delas a prioridade absoluta à sua família sobre qualquer obrigação oficial.

Kate Middleton: uma força Influente no futuro da monarquia

O livro ainda aponta que Kate Middleton sempre foi clara ao afirmar que não aceitaria a imposição de funções oficiais que prejudicassem seu papel como mãe. O autor destaca que a princesa é uma figura extremamente influente, capaz de moldar o futuro da monarquia britânica de maneira a torná-la relevante para as gerações modernas. Com sua graça e estilo, Kate exerce uma influência significativa sobre aqueles que tomam decisões dentro da “Firma”, o apelido informal da família real.

Nos últimos meses, Kate também enfrentou desafios pessoais, tendo tornado público seu diagnóstico de câncer. Ela se afastou de algumas de suas atividades públicas para focar em seu tratamento, mas foi recentemente vista em eventos importantes, como a final do Torneio de Tênis de Wimbledon, onde foi calorosamente aplaudida ao lado de sua filha, a Princesa Charlotte.