Netflix confirma retorno de ‘Round 6’ e divulga teaser inédito

A Netflix anunciou que a 2ª temporada da série sul-coreana ‘Round 6′ estreia no dia 26 de dezembro e que a temporada final chega ao catálogo da plataforma em 2025.

ANÚNCIO

Numa carta escrita por Hwang Dong-hyuk, produtor executivo, roteirista e diretor da série exibida em 2021, o público descobre que “o verdadeiro jogo começa” na sequência deste grande sucesso.

Carta escrita pelo roteirista Hwang Dong-hyuk chama a atenção dos fãs da série ‘Round 6’ (Divulgação/Netflix)

Trailer de ‘Round 6′

O teaser divulgado pela Netflix também entra no espírito olímpico ao começar com atletas disputando uma corrida. Mas, eles são substituídos por pessoas com os famosos macacões verdes do jogo sanguinário que sacudiu o streaming.

Um homem mascarado surge em cima de uma plataforma e faz a seguinte pergunta: “Já se passaram três anos, você quer jogar de novo?”.

Os atores da 2ª temporada de ‘Round 6′

Muitos personagens morreram na 1ª temporada de ‘Round 6′, mas durante o ‘TUDUM 2023′ a Netflix confirmou que quatro atores do elenco original voltarão nesta sequência.

O ator Lee Jung-jae segue na série interpretando o vencedor do jogo, Seong Gi-hun, e Lee Byung-hun também estará no papel de Hwang In-ho, “O Líder” ou “O Homem da Frente”.

O ator Wi Ha-jun retorna como o detetive Hwang Jun-ho e Gong Yoo continua na produção como o vendedor que recruta os participantes para o sangrento jogo.

ANÚNCIO

Outros 12 atores devem ser farão parte da 2ª temporada.

'Round 6'. Foto: Reprodução Netflix

A sequência de ‘Round 6′

A trama da segunda temporada de ‘Round 6′ ainda não foi revelada, mas especula-se que a série continuará com Gi-hun tentando se vingar pelo que aconteceu no jogo, já que no episódio final da primeira temporada ele aparece no aeroporto para embarcar em um voo, mas no caminho acaba encontrando o recrutador desafiando um participante e desiste de embarcar para ver sua filha.

“Há alguns pontos a serem explorados, se eu fizesse uma segunda temporada. O passado inexplicável do líder, a história do detetive Jun-ho”, disse Hwang à CNN, de acordo com Harper’s Bazaar.