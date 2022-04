Para quem gostou de ‘Round 6’: Série japonesa conta com jogos mortais e trará segunda temporada ainda este ano; confira. (Reprodução/Netflix)

Após seu lançamento na Netflix em setembro de 2021, a série sul-coreana ‘Round 6′ se tornou uma das tramas de mais audiência da plataforma. Com jogos de sobrevivência, armadilhas mortais e personagens cativantes em meio a cenários de horror, a narrativa ganhou a atenção dos mais variados públicos ao redor do mundo.

Veja mais: O que se pode esperar do novo Ben na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’

Com um estilo de terror sangrento, mortes em massa e armadilhas, a série cativou o público com a narrativa e desenvolvimento dos personagens. Contudo, essa não é a primeira trama asiática desse gênero a ser lançada como original da Netflix. Antes mesmo, a série japonesa ‘Alice in Borderland’ estreou em dezembro de 2020 na plataforma.

Conheça ‘Alice in Borderland’

A trama conta com vários elementos parecidos com os de ‘Round 6′. Estrelada por Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya, a narrativa conta a história dos personagens que misteriosamente ficaram presos na cidade inabitada de Tóquio, no Japão, e precisam participar de “jogos mortais” para ganhar créditos e sobreviver.

Após sobreviverem ao nível dos jogos, os participantes recebem vistos com um tempo limite para que retornem à próxima fase. Caso não compareçam, são automaticamente executados por um raio laser vermelho disparado do céu.

As críticas em relação à trama foram positivas, tanto da parte de profissionais quanto da parte de audiência.

Veja o trailer:

Segunda temporada de ‘Alice in Borderland’

A série já ganhou uma segunda temporada que está prevista para dezembro de 2022, na Netflix.

Baseada no mangá que possui o mesmo nome, ‘Alice in Borderland’ promete ser ainda mais emocionante em sua segunda temporada. Os jogos mortais serão ainda mais intensos e a busca por respostas terá uma continuidade.

Os motivos pelos quais os personagens ficaram presos na cidade deverão ser revelados nessa segunda fase da trama. A nova temporada deverá contar com o desfecho da narrativa, sendo a última a ser lançada.