Este é o documentário mais impactante na Netflix que vai te inspirar esta semana

A ginasta impactou com sua história

A Netflix afirmou-se como líder na produção de documentários graças ao seu compromisso com narrativas autênticas e bem elaboradas. Sua oferta se destaca pela qualidade de produção, que combina imagens impressionantes, entrevistas profundas e uma narrativa visual envolvente. Com a emoção dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, surgiu um interesse especial em documentários esportivos sobre atletas que capturam histórias de superação pessoal e desafios extremos, revelando o lado humano (embora às vezes não pareçam ser deste planeta) por trás das conquistas. Essas narrativas não apenas celebram os sucessos, mas também exploram o impacto cultural e social do esporte, bem como o lado mais sombrio por trás dos treinamentos e competições.

É assim que esta semana, um documentário que tem dado muito o que falar sobre uma das atletas mais importantes dos últimos anos, Simone Biles, entrou no TOP 10 da plataforma.

Os atletas olímpicos são o epítome da dedicação e excelência, e a ginasta Simone Biles se tornou uma referência não apenas nessa disciplina, mas no esporte em geral. Quer saber mais sobre o que esse documentário aborda? Aqui contamos tudo.

Simone Biles arrasa no TOP 10 da Netflix com este documentário

Sem dúvida, a ginástica é uma das competições mais aguardadas nos Jogos Olímpicos, onde a graça, a precisão e a força física se combinam em uma dança de habilidades excepcionais. Neste cenário, as mulheres deixaram uma marca indelével, desafiando limites e redefinindo o impossível. Simone Biles, uma das figuras mais proeminentes do esporte, deixou uma marca indelével com sua carreira extraordinária e suas conquistas impressionantes.

A ginasta causou impacto com documentário que já está no TOP 10 Netflix (Netflix)

Com uma carreira cheia de vitórias, Biles revolucionou a ginástica artística com sua capacidade de executar rotinas que combinam extrema dificuldade e elegância incomparável. Seu primeiro grande feito veio em 2013, quando se tornou a campeã mundial mais jovem da história da ginástica. Desde então, ela acumulou uma impressionante quantidade de medalhas de ouro em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos, destacando-se especialmente nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, onde conquistou quatro medalhas de ouro e uma de bronze.

É assim que acumula 37 medalhas entre Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais, o que a torna a ginasta com mais reconhecimentos de todos os tempos, tanto na categoria masculina quanto na feminina, além de ter patenteado vários movimentos com seu nome.

Tendo isso em mente, e agora que ela ganhou uma medalha de ouro em Paris 2024, não é surpreendente que o documentário “Simone Biles: Rising” seja um dos mais assistidos na Netflix atualmente. A produção é uma valiosa lição e lembrete para os espectadores de que, apesar da fama e do sucesso, não conhecemos completamente as vidas desses atletas. É um apelo para entender as pressões e desafios que enfrentam fora do palco esportivo.

Quando Biles se retirou da maioria das competições nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a situação gerou uma grande controvérsia e a explicação inicial foi que ela estava tendo problemas de orientação durante seus giros. Comentaristas e críticos nas redes sociais desconsideraram essa situação, argumentando que "acima de tudo" ela deveria continuar competindo, no entanto, a situação era muito complexa, pois se trata de um problema real que pode colocar em risco a vida de uma ginasta.

Além disso, a atleta ainda estava lidando com os traumas de sua vida, incluindo o fato de que ela foi uma das muitas ginastas que reconheceram o abuso sexual pelo médico da equipe dos Estados Unidos, Larry Nassar, ocorrido entre 2016 e 2021.