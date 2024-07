TV Globo contrata a ex-BBB Beatriz Reis: ‘O céu é o limite’

O céu é o limite para a ex-BBB Beatriz Reis que renovou seu contrato com a TV Globo. A ex-vendedora do comércio popular de São Paulo comemorou o novo ciclo na emissora, que rompeu com vários ex-participantes do BBB 24, incluindo o campeão Davi Brito.

ANÚNCIO

Famosa pelo bordão “Brasil do Brasil”, Bia disse que essa é a realização de um sonho, em uma nota enviada pela emissora ao site Notícias da TV: “Esse novo ciclo é um momento muito especial que eu sempre esperei viver. Estou muito emocionada e animada”.

Bia do Brás, como também é chamada pelos fãs, afirmou que vai fazer o seu melhor e que pretende conquistar muito mais.

Sucesso

A influenciadora é um sucesso publicitário desde que entrou no BBB 24. Quando saiu do reality ela assinou com marcas conhecidas, como Ton, iFood, Casas Bahia e Neo Química, chamando a atenção da ViU Hub, braço de influenciadores do Grupo Globo.

Segundo o site Notícias da TV, o contrato de Bia Reis com a agência terminaria neste fim de semana, mas um novo acordo foi feito já que a empresa percebeu que o nome da ex-BBB não caiu no esquecimento.

Além dela, a ViU responde comercialmente por Eliana Michaelichen, recém-chegada na Globo, Gil do Vigor, Tadeu Schmidt, Maria Beltrão e Galvão Bueno.

Game show

A ex-BBB Beatriz Reis estará ao lado de Eliana na nova edição do ‘Vem Que Tem’, programa exibido em 28 de novembro, na Globo, durante a Black Friday.

ANÚNCIO

A ex-participante do BBB 24 e a apresentadora vão destacar os produtos de marcas renomadas em meio a dinâmicas, como uma disputa entre famílias anônimas onde elas terão que recriar cenas famosas da televisão ao lado de atores convidados.

Além de Eliana e Bia, a Globo vai colocar mais um famoso para comandar a atração.