‘Perda da inocência’: Taylor Swift reage ao ataque com faca em escola

Taylor Swift com unhas azul capri.

O ataque com faca que matou três crianças numa escola de dança na Inglaterra deixou a cantora Taylor Swift em choque. Pelas redes sociais, a famosa reagiu ao esfaqueamento que aconteceu em Southport, perto da cidade de Liverpool.

ANÚNCIO

Na segunda-feira (29), um homem invadiu uma aula de dança infantil que usava as músicas de Taylor e atacou as crianças e os professores.

No Instagram, a cantora pop disse estar completamente em choque com a tragédia: “Eram apenas crianças numa aula de dança”.

Taylor Swift pontuou que o ataque com faca foi uma “perda da vida e da inocência” e falou do trauma que ele deixa em todos que estivam no local e nas famílias.

“Estou completamente sem palavras para expressar meus sentimentos a essas famílias”, prosseguiu Swift.

O ataque

O ataque com faca que matou três crianças na Inglaterra aconteceu durante uma aula no estúdio de ioga Espaço Hart, que fica numa rua de mesmo nome.

Durante o evento, um jovem de 17 anos invadiu o local e atacou as crianças, três morreram e nove ficaram feridas, sendo seis delas em estado grave. Ele foi preso no local por suspeita de tentativa de homicídio.

ANÚNCIO

Deadpool & Wolverine

A cantora, amiga pessoal de Ryan Reynolds, que estrela o filme da Marvel, elogiou a produção pelos stories do Instagram.

Segundo a cantora americana, Jackman deu tudo de si. Ela descreveu o filme como um “portal para a alegria” e um “sanduíche de abdominais”, destacando sua admiração pelo trabalho.

A relação próxima entre Swift e Ryan Reynolds ficou evidente quando a cantora fez uma piada amigável sobre o ator, chamando-o de “doador de esperma dos meus afilhados”.

Esta piada reflete o forte vínculo entre ela, Reynolds e sua esposa, Blake Lively. Swift também compartilhou uma foto com Reynolds, Lively, Jackman e o diretor Shawn Levy, e incentivou seus seguidores a comprarem ingressos para o filme.