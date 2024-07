Filho de Nadja Haddad passa por cirurgia de emergência: ‘Foi sedado’

Com apenas três meses, José, filho da apresentadora Nadja Haddad e de Danilo Joan,está hospitalizado. O pequeno passou por uma cirurgia de emergência e agora segue em observação médica.

A ex-apresentadora do talent show Bake Off Brasil (SBT) disse aos fãs que José passou mal durante a madrugada de sexta para sábado e que os dias estão sendo “desafiadores”, mas que está confiante na recuperação do pequeno.

“O José teve que fazer uma cirurgia de urgência… Foram momentos muito tensos, por conta da demora para conseguir fazer xixi”, disse Joan numa publicação do Instagram.

O marido de Nadja Haddad contou que o filho teve algumas convulsões, mas segue firme: “Temos certeza que vamos sair daqui com o José nos nossos braços”, continuou ele.

Entubado

José precisou ser entubado, mas responde bem ao procedimento médico. Segundo Nadja, o filho também foi sedado, “mas aos poucos as medicações estão sendo retiradas”.

“A gente agradece muito a todo mundo que tem perguntado, por favor, continuem orando”, pediu a famosa.

Gêmeos

José é um dos filhos gêmeos de Nadja e Danilo. A apresentadora deu à luz a Antônio, que morreu poucos dias após seu nascimento, em 12 de maio, exatamente no Dia das Mães.

Ao comunicar o falecimento do filho, a artista disse que seu primeiro Dia das Mães não seria como tinha idealizado: “Deus recolheu nosso Antônio, meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu”.

Ela também comentou que faria tudo pela vida de José: “Antônio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento”.

Atualmente, Nadja Haddad apresenta o ‘Desejos de Mãe’, programa exibido na SCC SBT, afiliada da emissora de Silvio Santos em Santa Catarina (SC).