Com quem os filhos de Harry e Meghan se parecem?

O príncipe Harry e Meghan Markle fizeram sua vida longe da monarquia britânica. Os duques de Sussex decidiram mudar de rumo e se dirigir para o solo americano, especificamente para os Estados Unidos, onde estabeleceram sua casa e formaram uma família com seus dois filhos, Archie e Lilibet, de 5 e 2 anos, respectivamente.

ANÚNCIO

Príncipe Harry e Meghan Markle: a semelhança entre Archie e Lilibet surpreende

Os pequenos conseguiram unir um casamento bem consolidado e, desde então, só têm causado ternura nas vidas das pessoas que os amam. Recentemente, a primeira fotografia de Lilibet foi oficialmente revelada a milhões de fãs da realeza, surpreendendo pela grande semelhança que a pequena bebê guarda com seu pai.

Aos dois anos de idade, todos se perguntavam como seria a pequena Lilibet, da qual existiam apenas algumas imagens, mas atualmente os duques de Sussex mostraram seu bebê, e os internautas se lembraram do cartão de Natal da família em 2021.

Em seguida, viria o seu primeiro retrato oficial, no qual se pode apreciar com mais detalhes os seus traços, que são idênticos aos do seu pai quando ele era apenas uma criança. Lilibet não só herdou a mesma cor de cabelo, mas também algumas características faciais, o olhar e até o nariz.

Lilibet herdou os traços de seu pai e Archie é idêntico à sua mãe

Por sua vez, o príncipe Archie nasceu há mais de 6 anos e cresceu para se parecer com sua própria mãe, Meghan Markle. Recentemente, o jornal britânico Daily Mail compartilhou uma foto da duquesa de Sussex quando ela era apenas uma criança. O resultado? A esposa do príncipe Harry é praticamente idêntica ao seu filho Archie: são como duas gotas d’água.

Os pequenos continuam a crescer ao lado de seu pai e sua mãe, em Montecito, Califórnia. Lá, os duques de Sussex viveram nos últimos anos longe de todos os problemas enfrentados pela monarquia britânica.