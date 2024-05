Dia das Mães das famosas: relembre as celebridades que ficaram grávidas em 2024

Dia das Mães das famosas: relembre as 4 celebridades que ficaram grávidas em 2024

Seja de primeira viagem ou mais um para dar alegria à família, algumas famosas tem motivo de sobra para comemorar o Dia das Mães neste domingo (12). Grávidas em 2024, essas sete atrizes, cantoras e influenciadoras são as mamães da vez. Confira!

Iza

Grávida de primeira viagem, Iza, de 34 anos, namora o jogador de futebol Yuri Lima. Em entrevista ao ‘Fantástico, ela revelou a reação do companheiro com a notícia: “Ele começou a correr pelo quarto, abriu a janela, gritou, vou ser pai”.

Viih Tube

Já a ex-BBB Viih Tube está em sua segunda gravidez. Ela já é mãe de a Lua Di Felice, de 1 ano, e fez a revelação do segundo bebê ao lado do companheiro e também ex-BBB Eliezer.

“ESTAMOS GRÁVIDOS DE NOVO! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha”.

Mel Fronckowiak

A atriz Mel Fronckowiak, de 36 anos, também está em sua segunda gravidez ao lado do também ator Rodrigo Santoro, de 48 anos. O anúncio foi feito no final de março via redes sociais a partir de um desenho da filha. “2 anos juntos.Éramos 2 e começo de estrada.Agora somos 4 e recomeço de caminho”.

Virginia Fonseca

Após duas meninas, veio aí o terceiro filho do casal Virginia Fonseca e Zé Felipe, que se chamará José Leonardo.

Sthefany Brito

A atriz e irmã de de Kayky Brito está em sua segunda gestação.

Leandra Leal

A atriz está esperando um filho do fotógrafo Guilherme Burgos. Ela já é mãe de Julia, adotada em 2016.

Bruna Hamú

Bruna Hamú está grávida do segundo filho.