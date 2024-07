Taylor Swift elogia Deadpool & Wolverine: veja o que ela disse!

(Marcelo Endelli/TAS23/Getty Images for TAS Rights Mana)

Numa publicação em seus stories do Instagram, a cantora americana elogiou Jackman por sua dedicação ao filme

No meio do êxtase após a estreia de Deadpool & Wolverine, uma nova figura se juntou à emoção como mais uma fã. Trata-se de Taylor Swift, amiga pessoal de Ryan Reynolds, que estrela e produz o filme da Marvel.

ANÚNCIO

Numa publicação em seus stories do Instagram, a cantora americana elogiou Jackman por sua dedicação ao filme, afirmando que ele deu tudo de si para ele.

O que disse Taylor Swift sobre ‘Deadpool & Wolverine’?

Swift descreveu o filme como um "portal para a alegria" e um "sanduíche de abdominais", destacando sua admiração pelo trabalho de Jackman. A relação próxima entre Swift e Ryan Reynolds ficou evidente quando a cantora fez uma piada amigável sobre o ator, chamando-o de "doador de esperma dos meus afilhados".

Esta piada reflete o forte vínculo entre ela, Reynolds e sua esposa, Blake Lively. Swift também compartilhou uma foto com Reynolds, Lively, Jackman e o diretor Shawn Levy, e incentivou seus seguidores a comprarem ingressos para o filme.

"Nos últimos anos, tenho visto um dos meus melhores amigos neste planeta colocar cada pedacinho do seu coração, alma, suor, tempo, energia, piadas, dor, alegria, rebeldia, escuridão e magia neste filme. Ele criou o melhor trabalho da sua vida e este filme parece um portal para a verdadeira alegria, uma fuga louca da realidade e um sanduíche de abdominais. Não sei como ele fez isso. Mas esse é apenas o Hugh para você!"

A intérprete do Fortnight continua: "Esses outros aleatórios bloquearam a foto e fomos educados demais para pedir que saíssem. [...] um abraço para Wade Wilson, também conhecido como o doador de esperma dos meus afilhados!"

Embora tenham surgido rumores sobre uma possível participação de Swift em uma participação especial no filme, Reynolds recentemente desmentiu essa informação. Apesar disso, o ator elogiou Swift, sugerindo que ela seria uma excelente opção para substituí-lo no papel de Deadpool no futuro, destacando seu grande senso de humor.