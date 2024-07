Megan Fox está grávida de Machine Gun Kelly? Isso é o que se sabe

Com muita surpresa, os fãs de Megan Fox e Machine Gun Kelly viram as imagens no mais recente vídeo do cantor, lançado nesta sexta-feira. Ao lado de Jelly Roll, MGK lançou o single “Lonely Road”, com participações de sua parceira, Megan Fox, e da de Jelly Roll, Bunnie Xo.

A música é uma versão do clássico de John Denver, "Take Me Home, Country Roads", e no vídeo houve várias imagens chamativas, incluindo Megan Fox interpretando a parceira de MGK, como era de se esperar.

Megan Fox está grávida de Machine Gun Kelly?

O vídeo começa com MGK e Jelly Roll, vestidos completamente de preto, comparecendo a um funeral. A cena muda para mostrá-los trabalhando juntos em uma garagem, e mostra dois homens lutando financeiramente enquanto tentam sustentar suas famílias.

Jelly Roll canta: “Caminho solitário, leve-me para casa, para o lugar onde erramos / Onde você foi agora? Tem sido uma cidade fantasma e eu ainda estou aqui, completamente sozinha”. Enquanto MGK, de 34 anos, oferece letras emocionantes com: “Provavelmente poderia ter nos salvado, mas em vez disso deixei que nos estrelássemos / Porque não confio que alguém me ame / Mas ela diz que sim, e este não é o lugar para você”.

A atriz de 38 anos, por sua vez, protagoniza o vídeo musical como a parceira de MGK que está grávida e no mesmo tem uma barriguinha. Depois de falar com ela por telefone, MGK chega em casa para beijar Fox nos lábios e na barriga antes de descobrir uma intimação de "Aviso final" em sua residência. Em seguida, o vídeo mostra o casal junto a um lago, e Fox parece estar com barriga. Mas é apenas um personagem no vídeo musical.

Entretanto, Jelly Roll, de 39 anos, volta para casa e encontra Bunnie Xo lendo uma carta sobre "diagnóstico e manejo da infertilidade". Na vida real, o casal compartilhou no mês passado suas lutas com a fertilidade enquanto Bunnie recebia tratamentos de FIV.

O emocionante vídeo termina com a apresentação da bebê Violet Leika, cuja verdadeira mãe, Anna Cejka, compartilhou um clipe sobre o projeto em seus stories do Instagram e comentou em uma postagem afirmando que escreveram o sobrenome de sua filha errado.