Cláudia Raia namorou famoso 30 anos mais velho. Saiba a identidade!

Claudia Raia e Jô Soares namoraram entre os anos 1983 e 1986, mas o dramaturgo terminou tudo por causa da diferença de idade. Tal revelação foi feita pela atriz durante o seu depoimento no documentário ‘Um Beijo do Gordo’, que conta a história do falecido apresentador de talk show.

Apaixonado, mas inseguro em relação ao futuro do casal, Jô resolveu terminar com Claudia: “Ele quis, ele pediu. Ele disse que me amava profundamente, que era por isso que estava tomando essa atitude”.

Na época, segundo a famosa, o escritor disse que ela iria se “apaixonar por um homem jovem”. Algo que para ele era natural.

Claudia Raia e Jô Soares namoraram por três anjos (Reprodução/Globo)

Claudia Raia lembrou que era mais nova que o filho de Jô e revelou que não era fácil namorar com o dramaturgo: “Era difícil namorar com uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu. Ele tinha 30 anos a mais”, contou a atriz.

O começo

A relação de Jô Soares e Claudia Raia começou em 1983, quando ele foi assistir a uma peça protagonizada por ela. Depois disso, o humorista chamou a famosa para trabalhar no programa ‘Viva o Gordo’, onde ficaram mais próximos.

Mas, Claudia diz que não sabe muito bem o momento exato do começo do namoro.

Preconceito

Em ‘Um Beijo do Gordo, Claudia Raia fala sobre o preconceito enfrentado durante o namoro. Segundo a atriz, as pessoas achavam estranho.

“Todo mundo achava estranhíssimo aquela garota que tinha acabado de chegar, linda, gostosona, que todo mundo queria pegar… Assim, ‘que absurdo’.Tinha uma coisa muito de preconceito, a coisa da idade também, e eu simplesmente não quis saber disso”.

Sofrimento

O rompimento com Jô Soares foi dolorido. Claudia diz que o casal “se separou se amando muito”. Mas, a famosa também agradece tudo que o amado fez por ela.

“Tudo que eu sou, como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. É um dos grandes amores da minha vida, uma coisa que não dá pra explicar, o tamanho e a qualidade do amor que a gente tinha um pelo outro”.