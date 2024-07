Ben Affleck está preparando uma grande festa depois de se divorciar de Jennifer Lopez

Além disso, foi mencionado que Ben também está considerando viajar para Las Vegas, onde se casou legalmente com a artista, para celebrar com amigos e desfrutar do pôquer, um de seus passatempos favoritos. No entanto, a fonte indica que esta ação poderia ser "dolorosa" para sua ainda esposa, que poderia interpretá-la como uma celebração de sua libertação do relacionamento.

Foi destacado que Affleck não pretende "magoar" López com seus planos. Pelo contrário, ele deseja se reunir com seu círculo íntimo, incluindo seu grande amigo Matt Damon e sua ex-esposa, Jennifer Garner, que têm lhe dado apoio constante durante esta fase e a quem ele quer agradecer.

"A partir do ponto de vista dele, isso seria simplesmente uma forma de mostrar seu apreço aos amigos que o apoiaram em um momento realmente difícil", acrescentou a fonte.

O ator organizaria esta festa porque ‘desapareceu’ de seus amigos e familiares, ao ter estado em uma bolha com JLo nos últimos anos.