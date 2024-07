Após abdominoplastia, Jojo Todynho fará mais cirurgias plásticas

Em recuperação da abdominoplastia com lipo, Jojo Todynho revelou que fará mais cirurgias plásticas. Aos fãs, a cantora disse que as próximas intervenções serão nas mamas e no braço.

ANÚNCIO

“Após passar esse período de cicatrização, dois três meses, eu vou fazer as mamas e o braço também”, afirmou a famosa, que pretende diminuir a prótese de silicone. Atualmente,a famosa tem um litro e pretende diminuir para 600 ml.

Jojo disse também que vai voltar a fazer exercícios quando for liberada pelo médico: “Eu vou ter que malhar muito para essa perna condizer com esse abdômen. Está uma coisa dos deuses”.

A campeã do reality A Fazenda (Record) contou que não teve flacidez no braço, mas que precisa fazer “uma coisinha ou outra” já que não está malhando e tem “uma gordurite”.

Cirurgia plástica

Aos 27 anos, Jojo Todynho, que já perdeu mais de 50 kg, fez sua primeira cirurgia após a bariátrica e aproveitou para tirar as dúvidas dos seguidores quantos procedimentos foram realizados.

“Fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque já tinha feito. Agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho”.

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ respondeu que não fez todas as cirurgias plásticas de uma vez “porque é muito incômodo” e fazendo apenas a lipoaspiração a recuperação é mais tranquila.

ANÚNCIO

Jojo contou que alugou uma cama de hospital para poder dormir virada para cima, uma das recomendações médicas durante a recuperação: “Eu não senti dor, apenas incômodo”.

Pickpockets

Antes da cirurgia plástica, a campeã de A Fazenda viajou para Paris e precisou tomar cuidado com os pickpockets (batedores de carteira). No Instagram, a famosa disse que quase bateu em um assaltante.

Nos stories no Instagram, Jojo fez um movimento de soco indicando que iria bater na pessoa para que o furto não acontecesse.