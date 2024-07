Tensão na realeza: Charles estaria preocupado com segurança de helicópteros

Recentemente, surgiram desentendimentos entre o Rei Charles e o Príncipe William a respeito do uso de helicópteros pela família real. As preocupações do rei são centradas na segurança de seus netos, refletindo um incidente trágico de 1967 que resultou na morte do capitão de voo da Rainha Elizabeth.

ANÚNCIO

De acordo com o novo livro de Robert Jobson, que será lançado em breve, o Rei Charles e o Príncipe William tiveram uma discussão no início do ano sobre a segurança da família voando em um helicóptero. Charles expressou suas preocupações, especificamente sobre o uso de helicópteros por Kate Middleton e seus filhos, George, Charlotte e Louis. Em um trecho do livro citado pelo Daily Mail, é mencionado que Charles chegou a apresentar a William um documento formal reconhecendo os riscos envolvidos e assumindo total responsabilidade por suas ações.

Preocupações de segurança e históricos

As apreensões de Charles têm raízes profundas, ecoando as preocupações da Rainha Elizabeth. Ela também demonstrou apreensão em relação ao uso de helicópteros após o acidente fatal de 1967. Este incidente deixou uma marca duradoura, fazendo com que a rainha solicitasse que William evitasse voar com sua família de Kensington para Anmer Hall, uma viagem de 185 quilômetros.

O Rei Charles levantou o tema após tomar conhecimento de um voo realizado por William com sua família. A insistência de Charles em abordar a segurança mostra um nível de preocupação que transcende as normas habituais de protocolo da família real. O livro destaca que a Rainha Elizabeth, no passado, também não hesitou em expressar sua opinião sobre o assunto, lembrando constantemente dos riscos associados a esses voos.

Tensão e responsabilidades

O desentendimento entre Charles e William gerou uma tensão notável dentro da família real. A abordagem direta de Charles, combinada com a formalização de suas preocupações em um documento, sublinha a seriedade com que ele encara a segurança de sua família. William, um piloto experiente, compreende os riscos, mas a formalização das preocupações por Charles indica uma tentativa de equilibrar o desejo de proteger a família com as práticas modernas de transporte.

O livro de Jobson promete revelar mais detalhes sobre essa e outras tensões dentro da realeza britânica, oferecendo uma visão mais íntima das dinâmicas familiares e das medidas de segurança que envolvem os membros da família real.