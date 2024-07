Série com Julia Louis-Dreyfus se populariza de novo pois lembra Kamala Harris

Personagem com grande semelhança com a Kamala Harris

‘Kamala Harris’ tem sido o nome na boca de todos desde o último domingo, 21 de julho, quando Joe Biden anunciou que desistia da campanha pela reeleição como presidente e, em vez disso, oferecia todo o seu apoio à vice-presidente para que ela se tornasse a candidata do Partido Democrata para as eleições presidenciais de novembro.

ANÚNCIO

No meio das notícias e do momento complexo que está sendo vivido nos Estados Unidos em relação às eleições, uma aclamada série da HBO voltou ao centro das atenções devido à sua semelhança com a realidade, apesar de ter terminado há anos.

Qual é a série que se tornou popular novamente por lembrar a situação com Kamala Harris?

A produção em questão é Veep, que foi ao ar entre 2012 e 2019, muito antes do surgimento da figura de Kamala Harris e do convite de Biden para acompanhá-lo na chapa que derrotou Donald Trump em 2020.

"A senadora Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) é inesperadamente promovida a vice-presidente dos Estados Unidos. Ao assumir o cargo, ela percebe o quão pouco preparada está para desempenhá-lo. Para ajudá-la nesse trabalho, Selina conta com a ajuda de seus assessores: Anna (Anna Chlumsky), chefe de equipe e confidente, mas muito insegura; Gary (Tony Hale), assistente de Selina; e Mike McClintock (Matt Walsh), seu porta-voz", diz a sinopse oficial da série.

Embora Selina comece como vice-presidente, é na segunda temporada da série que ela confirma à sua equipe que irá concorrer à presidência quando o Presidente confirmar que não se apresentará para um segundo mandato. Este trecho se tornou viral nos últimos dias, devido à sua semelhança com os eventos atuais.

Diante da onda de memes e tweets sobre o assunto, o criador de Veep, Armando Iannucci, encarou com muito humor a viralização do programa, embora tenha deixado claro que tudo o que aconteceu nele foi ficção. “Não se esqueçam de que inventamos tudo isso”, respondeu aos fãs que começaram a especular sobre o poder da série de “prever” o futuro como Os Simpsons.

Esta não é a primeira vez que um membro da equipe de Veep compara a ficção com a realidade. Em 2020, Julia Louis-Dreyfus twittou, após a vitória da chapa Biden-Harris: “‘A Vice-Presidente’ não é mais um personagem de ficção”.