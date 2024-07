Cinebiografia do Bob Dylan terá Timothée Chalamet o interpretando

Nesta quarta-feira, a 20th Century Fox lançou o primeiro trailer de ‘A Complete Unknown’, a aguardada cinebiografia em que o ator Timothée Chalamet se transformou no lendário Bob Dylan.

No trailer, vemos Dylan, interpretado por Chalamet, com a guitarra nas costas percorrendo alguns lugares-chave de sua vida em Nova York, como o Cafe Wha? e o Hotel Chelsea. Também podemos ver o ator interpretando a clássica A Hard Rain's a-Gonna Fall, a música de Dylan de 1963.

O que se sabe sobre ‘A Complete Unknown’, a cinebiografia de Bob Dylan estrelado por Timothée Chalamet?

Com base em um livro de Elijah Wald publicado em 2015, 'A Complete Unknown' começa no início dos anos 60 em Nova York e conta como a figura de Dylan, um cantor de folk de 19 anos quando começa o show, cresce, lota salas de concertos e alcança o topo das paradas de sucesso. Suas músicas e sua mística se tornaram um fenômeno mundial que culminou em 1995 com sua inovadora performance de rock elétrico no Newport Folk Festival.

Por trás do filme está James Mangold, um diretor que conhece muito bem o mundo da música, pois já dirigiu 'Walk the Line' em torno da figura de Johnny Cash. Curiosamente, Cash também aparece em seu novo trabalho, mas desta vez com o rosto de Boyd Holbrook em vez de Joaquin Phoenix.

O elenco de 'A Complete Unknown' é completado por Monica Barbaro (‘Top Gun: Maverick’) como Joan Baez, Elle Fanning como Sylvie Russo, Edward Norton como Pete Seeger, P. J. Byrne como Harold Leventhal, Scoot McNairy como Woody Guthrie, Dan Fogler como Albert Grossman e Will Harrison como Bob Neuwirth.

O filme, que ainda não tem data de lançamento definida, mas sabe-se que será no final deste ano, tem gerado bastante expectativa, uma vez que Chalamet é reconhecido como um dos melhores atores de sua geração e a transformação em Dylan tem causado um espanto especial.