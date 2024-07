Como é que o Twisters se relaciona com o já clássico filme de 1996?

Nos últimos dias, vários criadores de conteúdo dedicados a falar sobre cinema têm elogiado o filme “Twisters” e convidado o público a ir vê-lo nos cinemas.

A trama deste filme lembra “Twister”, que foi lançado em 1996, então alguns acreditavam que era um remake, embora seus realizadores a descrevam como um “novo capítulo”.

Assim, "Twisters" poderia ser considerado uma espécie de sequência da versão de 1996 e muitos têm questionado qual seria a conexão que ela tem com o filme clássico.

“Twisters” presta uma homenagem sincera ao filme lançado em 1996

O diretor de "Twisters", Joseph Kosinski, optou por não incluir elementos relacionados ao legado, a fim de apresentar uma história fresca, embora tenha várias referências a "Twister".

Por exemplo, no trailer deste filme é apresentado o dispositivo Dorothy V, que é usado pelos novos protagonistas e que Daisy Edgar-Jones confirmou ser uma evolução do Dorothy original, criado pelos personagens Jo Harding (Helen Hunt) e Bill (Bill Paxton) no filme de 96.

"A protagonista de "Twisters" compartilhou: "Se sente como um verdadeiro novo capítulo, pois passou bastante tempo, mas que apresenta muito amor pela original. Temos Dorothy. Temos momentos e figurinos que lembram o original"."

“Twisters” já está disponível em todos os cinemas e promete oferecer uma boa dose de adrenalina aos espectadores, além de que para os fãs do filme de 96, haverá várias piscadelas e referências, para que possam estabelecer uma conexão emocional, no entanto, não afetará a experiência daqueles que não tiveram a oportunidade de ver o clássico.