Agenda Cultural: Paula Lima canta sucessos no centro de São Paulo

Paula Lima leva o show ‘Eu, Paula Lima’ para o palco do Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109), em São Paulo, nos dias 27 e 28 de julho. No sábado, a apresentação está marcada para às 20h e no domingo às 18h e os ingressos podem ser comprados pelo site oficial.

Desta vez, a artista imerge em suas diferentes versões, indo do soul ao samba ao rock e da da mpb ao funk. Sobre o repertório, Paula define que há “canções especiais da música popular” do nosso país.

Mas, os clássicos não foram esquecidos: “Tudo com um apaixonante e forte acento da Black Music”, adianta a famosa, sobre este novo espetáculo que leva seu nome e pode ser considerado quase autobiográfico.

“Consegui criar o meu melhor show do mundo, ou melhor, do meu mundo. Isso quer dizer que estou mergulhada neste processo e apaixonada pelo que apresentaremos”.

Raízes

O show no Sesc 24 de Maio reflete muito bem os 20 anos de carreira de Paula Lima. Suas raízes estão preservadas nas apresentações deste fim de semana.

“Sei de onde vim e para onde quero ir. Estou muito inspirada, mais emotiva, feliz! É um momento positivo, harmonioso, com muitas mensagens sobre quem somos e para onde podemos ir”

Paula está confiante e totalmente envolvida com os shows na capital paulista. Segundo ela, tudo foi “concebido com muita dedicação e amor” para levar ao palco uma sonoridade ampla.

No Sesc 24 de Maio, a Paula Lima não está sozinha. Henry Marcelino (bateria), Felipe Pizzu (baixo), Deusnir (teclado), Jorginho Neto (trombone), Guto Bocão (percurssão) e Bruno Nunes (guitarra e direção musical) estão com ela.

Trabalho inédito

Além do show, Paula também trabalha em um projeto inédito. Com duas décadas de carreira, ela prepara um álbum com composições de Emicida, Bid, Gabriel Moura, Max de Castro, Amanda Magalhães e Zélia Duncan.

Serviço

Quando: Sábado (27/07), às 20h, e domingo (28/07), às 18h

Onde: Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109), próximo da estação República do metrô

Ingressos: R$50 (inteira), R$25 (meia) e R$15 (Credencial Sesc)

Duração: 90 minutos

Classificação: 12 anos