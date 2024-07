O príncipe Harry volta a ser enfático e revela a razão que o afastou da realeza

LONDRES, INGLATERRA - 28 DE MARÇO: O Príncipe Harry, Duque de Sussex, chega aos Tribunais Reais de Justiça em 28 de março de 2023 em Londres, Inglaterra. O príncipe Harry é um dos vários autores num processo contra a Associated Newspapers, editora do Daily Mail (Foto de Dan Kitwood/Getty Images)

Príncipe Harry participa de audiência no Tribunal Superior em processo de privacidade - segundo dia

O príncipe Harry continua dando detalhes sobre o rompimento de sua relação com sua família e, embora anteriormente tenha apontado o racismo que sua esposa, Meghan Markle sofreu, bem como as brigas que teve com o príncipe William e Kate Middleton.

Embora o filho mais novo do rei Charles III já tenha falado sobre os detalhes da polêmica relação familiar em seu documentário na Netflix e em seu livro ‘Spare’, agora ele mencionou qual foi outro dos fatores que o afastaram da família real.

Foi em um novo documentário contra a imprensa que o ex-duque de Sussex falou sobre o assunto, enquanto expõe sua luta contra os diferentes tabloides britânicos, tanto por publicarem informações falsas quanto por obterem acesso a conversas privadas utilizando métodos ilegais, como escutas telefônicas.

O príncipe Harry revela outro fator que contribuiu para o rompimento de sua família

O príncipe Harry protagonizou uma briga com a imprensa britânica, a mesma que chegou a atormentar sua mãe no passado, por isso ele não hesitou em sair em sua defesa.

Foi essa mesma luta que garantiu que também influenciou no afastamento familiar pois revela que não contou com o apoio dos monarcas.

“Sim, é verdade que foi uma peça central. Mas, sabe, é uma pergunta difícil de responder porque qualquer coisa que diga sobre minha família resulta em um dilúvio de abusos por parte da imprensa”, disse ele à jornalista Rebecca Barry, encarregada de entrevistá-lo.

Para o Harry, o processo teria sido mais suportável se ele tivesse contado com o apoio de seu pai, seu irmão e sua cunhada, mas não foi o caso, então agora o relacionamento está completamente quebrado.

"Seria agradável se tivéssemos feito isso como família. Eu acho que, mais uma vez, do ponto de vista do papel de serviço e quando você é uma figura pública, essas coisas deveriam ser feitas pelo bem comum. Mas, sabe, estou fazendo isso por minhas próprias razões", explicou.

Quando questionado sobre a postura distante que sua família adotou em relação à sua disputa legal com a imprensa, ele afirmou que foi isso que causou o conflito.

"Para mim, a missão continua. Mas causou, como você disse, parte do confronto", acrescentou.

Harry e Meghan tornaram-se um dos casais mais criticados e apontados no Reino Unido depois de renunciarem aos seus títulos reais, mas eles continuam firmes em sua luta contra os protocolos reais e o assédio da imprensa.