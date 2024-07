Lançamentos da Netflix para os últimos dias de julho

Depois de quatro semanas cheias de estreias incríveis, o Netflix encerrará julho fazendo o que sabe melhor: adicionando vários títulos inéditos à sua extensa biblioteca nos últimos dias do mês.

Entre a segunda-feira, 29 de julho, e a quarta-feira, 31 de julho, o gigante do streaming receberá um pequeno, mas interessante grupo de produções em seu catálogo para a América Latina, com as quais promete cativar.

As novidades da Netflix para os últimos dias de julho de 2024

Quer saber quais tramas chegarão à plataforma de streaming até o final de julho? Continue lendo para descobrir junto com suas respectivas sinopses e datas de lançamento para não perdê-las.

A Rainha do Everest: No Topo com Lhakpa Sherpa

A produção segue Lhakpa Sherpa, a primeira mulher nepalesa a escalar e descer o Monte Everest com sucesso, em sua última tentativa de subir e descer a imponente montanha.

Sinopse: Este documentário foca em uma alpinista nepalesa que arrisca tudo ao escalar o Monte Everest para quebrar o recorde e garantir um futuro melhor para suas filhas.

Data de lançamento: 31 de julho

Devolve-me a Vida

María José Camacho, Paula Castaño e Sergio Herrera são os protagonistas desta ousada novela colombiana cheia de drama e romance que promete conquistar os espectadores de todos os lugares.

Sinopse: A indomável filha de um rico fazendeiro se apaixona por um carismático trabalhador rural, mas suas famílias insistem em separá-los.

Data de lançamento: 31 de julho

Patrulha Canina: O Superfilme

Os mais pequenos da casa poderão desfrutar de uma grande aventura com este filme animado, baseado na série, que conta com as vozes em inglês de famosas estrelas como Mckenna Grace.

Sinopse: Depois que um misterioso meteorito cai em Cidade Aventura, os corajosos filhotes adquirem novos superpoderes e lutam contra uma cientista sinistra.

Data de lançamento: 29 de julho

A Princesa Real

Zhao Jinmai, Zhang Linghe e Chen Heyi lideram o elenco deste drama romântico de época com toques de fantasia que cativará os espectadores ao longo dos seus 40 episódios.

Sinopse: Quando o longo casamento sem amor chega ao fim com traição, uma princesa e seu marido misteriosamente retornam ao momento em que tinham 18 anos, o ano em que se casaram.

Data de lançamento: 30 de julho